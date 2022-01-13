送你一朵小红花，致敬抗疫中的每个“你”！

在反反复复的疫情里，总能看到一个个坚守的背影，挺身而出、闻令而动。严防输入，你夜以继日；守护人民，你义无反顾；支援抗疫，你争先恐后；全员核酸，你积极配合。能击退一轮又一轮的疫情，离不开所有人的共同努力。
在反反复复的疫情里，总能看到一个个坚守的背影，挺身而出、闻令而动。严防输入，你夜以继日；守护人民，你义无反顾；支援抗疫，你争先恐后；全员核酸，你积极配合。能击退一轮又一轮的疫情，离不开所有人的共同努力。
近期全国疫情呈现点多、面广、频发特点，复杂性、艰巨性、反复性不容低估，洛阳的疫情防控形势依然严峻。
在反反复复的疫情里，总能看到一个个坚守的背影，挺身而出、闻令而动。严防输入，你夜以继日；守护人民，你义无反顾；支援抗疫，你争先恐后；全员核酸，你积极配合。能击退一轮又一轮的疫情，离不开所有人的共同努力。
在这场抗“疫”中，每个“你”都值得赞扬。
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