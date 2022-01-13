洛阳今天阴天转多云 气温6℃到19℃

今天全省大部迎来晴好天气，最高气温升至15℃到20℃，春暖回归；今天夜间，新一轮冷空气上线，全省偏北风4级到5级，阵风6级到7级，大风和降温再度来袭。

桃花灼灼

昨天，我市迎来降雨天气，细雨飘飘，花朵上的水珠晶莹剔透，美不胜收。气温较低，不少人穿上了羽绒服。

省气象服务中心预计，未来3天，我省降雨减弱停止，我省中西部、西南部部分县市有雾，需要注意行车安全；今天全省大部迎来晴好天气，最高气温升至15℃到20℃，春暖回归；今天夜间，新一轮冷空气上线，全省偏北风4级到5级，阵风6级到7级，大风和降温再度来袭。

海棠依旧

目前，多地气温起伏大，天气多变化，是一些疾病的高发期，我们该如何养生呢？

首先，要注意保暖。早春天气偏冷，尤其是早晚时段气温仍较低，昼夜温差较大，人体的适应能力差，抵抗力就会下降，容易造成感冒、颈椎病、呼吸道疾病等的发生。应适当春捂，注意保暖，尤其是老人和孩子减衣不能过快。

其次，多晒太阳，进行户外活动。天气逐渐转暖，春花绽放，趁着天气晴朗，感受温暖、补充阳气的同时，还可以让心情保持愉悦。

再次，少吃“酸”的食物，注意养肝。春季是养肝的好时节，酸性或有酸味的食物不利于阳气的升发和肝气的疏泄，还对脾胃造成负担，应吃些应季绿色食物和蛋白质含量丰富的食物，滋阴润燥、舒肝养血。如牛肉、蕨菜、竹笋、香菇、平菇、茼蒿、香椿、韭菜、蒜苗、鸡肉、鸡蛋、鱼肉、菠菜、芹菜、莴笋等。

来看一下我市的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，未来几天我市以多云到晴天为主，气温较上周略有回升；受冷空气影响，26日至27日、30日至31日有4级左右偏北风，阵风6级到7级。具体预报如下。

今天(周六)：阴天转多云，西北风3级到4级，气温6℃到19℃。

明天(周日)：晴天到多云，偏北风4级左右，气温5℃到17℃。

28日(周一)：晴天到多云，夜里转阴天，气温6℃到18℃。

29日(周二)：多云到晴天，气温10℃到21℃。

30日(周三)：多云间晴天，偏北风4级左右，气温11℃到18℃。

31日(周四)：晴天到多云，偏北风3级左右，气温8℃到16℃。

4月1日(周五)：晴天间多云，气温7℃到22℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博/文 首席记者 李卫超/图）