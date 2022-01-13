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涧西区一对夫妇相继去世 仨子女因遗产分割起纠纷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.26 09:31

　　父母在世时，他们的财产由女儿管理；父母去世后，女儿拒不公开父母遗产。其他子女能否要求公开父母遗产并分得相应份额？昨日，记者从涧西区司法局得知这样一起调解案例。

　　父母去世，兄妹仨因遗产分割起纠纷

　　家住涧西区的老吴有3个子女。老吴夫妇曾在大型企业工作，退休后工资也不少，他们在世时将财产交给了女儿吴某乙管理。后来，老吴夫妇相继去世，他们的大儿子吴某甲、小儿子吴某丙，因遗产问题与吴某乙起了纠纷。

　　吴某甲和吴某丙认为，父母在世时财产一直由吴某乙管理，父母都有退休工资且生活节俭，留下的存款估算有100万元。在父母相继去世后，吴某乙始终不肯公开父母遗产，兄弟俩与她沟通无果，认为自身合法权益被侵害，便请求辖区人民调解委员会调解。

　　调解员分析情况后，在兄妹彼此都不愿面对对方的情况下，采取“背靠背”的方法开展调解。

　　调解员多次走访得知事情原委。吴某乙已是花甲之年，她称，父母健在时把房子过户给了她，当时她给了吴某甲、吴某丙各25万元，她认为给多了。吴某甲、吴某丙则认为父母100多平方米的房子给了吴某乙，这些钱是他们应得的权益。双方就此结怨。

　　遗产管理人应向继承人报告遗产情况

　　调解员为双方进行分析：对于房产，子女有同等继承权，但父母在世时，把房屋过户至吴某乙名下已成既定事实，与遗产分割没有关系。

　　吴某甲、吴某丙反映，父母遗产估算有100万元，但吴某乙说父母未留存款，他们要求公开父母生前的各项收支，吴某乙不告知、不理睬。

　　“双方纠纷的主要原因是对父母生前存款的异议和分割。”调解员分析后，为吴某乙讲解了民法典相关规定。

　　民法典第六编第四章对遗产的处理有明确规定，遗产管理人应当履行职责，清理遗产并制作遗产清单，向继承人报告遗产情况，按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产……

　　“在这起纠纷中，吴某乙的父母去世前没有留下遗嘱，吴某乙作为事实上的父母遗产管理人，有公开遗产和依照法律规定分割遗产的义务。”调解员说，他们依据法律又为吴某乙分析，如果她不履行相关法律义务，其兄弟有提起诉讼的权利。

　　经过调解员的细致讲解，吴某乙对公开遗产一事有了新认识。吴某乙说，父母留下的存款没有100万元，且父母临终前住院治疗、保健等各方面的花费很多，只剩下了30万元。

　　吴某甲、吴某丙认为，他们并不是贪父母钱财，只是向吴某乙讨个说法，吴某乙不能剥夺兄弟俩的合法权益。

　　经过调解，兄妹仨达成遗产及抚恤金分割协议

　　在30万元的分配上，吴某甲、吴某丙认为，父母在世时曾说过给他们各15万元，但未兑现；吴某乙则坚持按3个人各得10万元分配。

　　僵持下，调解员提出吴某乙不能列支遗产清算清单，不能依法给吴某甲、吴某丙说明遗产状况，在30万元的分配上可向兄弟俩倾斜，并从法理情方面调解后提出建议:吴某甲、吴某丙各得12万元，吴某乙得6万元；对父母的抚恤金，各得1/3。

　　最终，吴某甲、吴某乙、吴某丙对这一建议均无异议，签订协议后当日履行转账。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张悦）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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