让敬老孝亲跟上养老变化的脚步（洛谭说事）

郭用勋办餐厅专门服务留守老人，每月贴几千元也“赔得高兴”；禇建东进小区入户问诊，被老人当成保健医生；林丽峰癌症术后插着引流管到养老院义务理发，做自己“最想做的事儿”……看晚报，一个个身边的敬老孝亲故事令人动容，其折射的养老照料变化更引人关注。

郭用勋办餐厅专门服务留守老人，每月贴几千元也“赔得高兴”；禇建东进小区入户问诊，被老人当成保健医生；林丽峰癌症术后插着引流管到养老院义务理发，做自己“最想做的事儿”……看晚报，一个个身边的敬老孝亲故事令人动容，其折射的养老照料变化更引人关注。

百善孝为先，养老本就是一个“孝”的问题。以孝道为核心的赡养、尊敬老年人是中华民族的传统美德。步入老龄化社会，随着经济的发展，社会化和社区养老的比重扩大，家庭照料的比重减少，社会上争夺财产、住房、遗产和不赡养老年人的现象时有发生，传统的孝贤文化受到冲击。弘扬孝贤文化，造就一个适合老年人生活、居住的社会环境，是保障老年人晚年生活的重要课题。

如果说，孝贤文化是一坛陈年佳酿，那么这坛传统文化的老酒正在打开。从“赔钱餐厅”老板的故事，到养女“她养我长大，我陪她到老”的表白，再到“患癌”闺女做义工5年的经历，晚报《孝贤正能量》报道的这些孝贤榜样，延续千年的美德没有过时，今天仍震撼人心、历久弥香。我们看到，孝贤故事的“主角”不再限于儿女子孙，而是扩大至老板、义工、医生等社会身份，敬老孝亲方式从生活照料转向医疗保健、精神生活等多方面，变得更加多元而生动。总的来说，变动不居的时代背景下，“孝贤”不是“被人遗忘的角落”，而是得到重振。

当然，弘扬孝贤文化不是回到过去，也不是凌空蹈虚，而是不断完善社区养老、志愿者服务等养老制度建设，引导全社会尊老敬老，提高老年人的日常生活照料和社会化服务水平。

一个时代有一个时代的孝道。当前，洛阳老年人养老正从追求生活质量向同时追求生命质量转化，从安身立命之本向情感心理依托转变，敬老孝亲也需“适老化”，跟上养老模式变化的脚步。出台更多鼓励优惠政策，鼓励年轻人孝敬老人，积极参与关爱老年人的各种活动，让老年人的晚年生活更美好。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）