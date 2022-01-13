85岁的王克聚培养了近千名飞行员 最让他骄傲的是景海鹏

“我们干休所有一名享受正师级待遇的老干部，他是《洛阳晚报》的老读者，是英雄航天员景海鹏的老师。”近日，记者接到洛阳市军队离退休干部第四休养所工作人员的来电。

王克聚整理获得的荣誉证书

“我们干休所有一名享受正师级待遇的老干部，他是《洛阳晚报》的老读者，是英雄航天员景海鹏的老师。”近日，记者接到洛阳市军队离退休干部第四休养所工作人员的来电。

这位老干部是王克聚，今年85岁，新安县五头镇马荆扒村人，退休前在空军飞行学院从教30余年。

曾不想当教师 后在飞行学院从教30余年

“我小学毕业时，父亲建议我读师范学校，毕业后当一名小学教师。”王克聚回忆道，他觉得自己口才不好，表达能力一般，没有听从父亲的建议，选择了读初中。

“初中毕业前，父亲再次建议我读师范学校，毕业后当初中教师，我再次拒绝了。”王克聚说，当时新安县没有高中，他考入了偃师高中。

1958年9月，品学兼优的王克聚从偃师高中考入北京航空学院(现北京航空航天大学)，学习航空理论、飞机飞行原理等专业知识。

1964年，王克聚从北京航空学院毕业，响应国家号召，特招入伍，到原空军第十二飞行学院从事飞行原理的教学工作。

“没有想到，原本不想当教师的我，竟然当了30余年教师，直到1997年11月退休。”王克聚说，回顾自己的从教生涯，他不仅爱上了教师这个职业，还觉得“当教师上瘾了”。