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2022年专升本招生方案出炉 两类考生可选报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.26 09:08

　　昨日，省教育厅、省退役军人事务厅联合印发通知，对我省2022年专升本考试招生工作进行具体安排。

　　招生对象

　　2022年专升本面向两类考生。

　　第一类

　　河南省2022年普通高校高职(专科)应届毕业生，且现实表现良好。

　　第二类

　　普通高职(专科)毕业生及在校生(含高校新生)在河南省应征入伍，退役后完成高职(专科)学业的退役大学生士兵。

　　报考流程

　　符合报名条件的考生，须参加我省2022年专升本考试报名和信息采集工作，并按照本科、专科专业对照要求选择报考专业。

　　我省高校毕业的退役大学生士兵考生在原毕业高校报名；原毕业高校非专升本报名点，或者非我省高校毕业、在我省应征入伍的退役大学生士兵考生，由应征入伍地的市、县(区)招生考试机构安排报名。退役大学生士兵免试专升本与全省统一普通专升本考试不得兼报。

　　考录安排

　　普通类专升本考生和原建档立卡考生的2022年文化课考试时间与高考同步安排。

　　自2023年起，专升本文化课考试时间调整为当年4月。考试科目为英语和专业综合两科，每科满分为150分。

　　在录取阶段，省教育考试院组织统一录取。退役大学生士兵考生，采用综合考查的方式进行。综合考查时间为2022年4月至5月，具体时间由组考招生高校确定，提前向社会公布。

　　专升本学生在校期间享受本校同一专业全国高校招生统一考试招收的普通本科生待遇，其学费、住宿费、资助等执行同样的政策标准。

　　特殊招录

　　在巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内，对全省原建档立卡(脱贫享受政策户和风险未消除监测对象)高职(专科)毕业生，安排适量专升本招生计划，进行单独录取。符合条件的退役大学生士兵考生，可免于参加文化课考试。

　　特别提醒

　　通知强调，严禁高校以任何形式参与培训机构的专升本培训辅导活动，严禁高校教师组织或参与校外培训机构的辅导活动。高校纪检、监察部门要加强全程监督，强化责任追究，对违规招生问题，发现一起，严查一起，决不姑息。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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