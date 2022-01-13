洛阳：凝聚社工力量 助力乡村振兴

近日，洛阳日报报业集团与阿里巴巴天天正能量联合举办的公益活动“2022·春天的约定”，关注了新安县仓头镇社工帮助留守儿童实现心愿的故事。

赠送爱心礼物

近日，洛阳日报报业集团与阿里巴巴天天正能量联合举办的公益活动“2022·春天的约定”，关注了新安县仓头镇社工帮助留守儿童实现心愿的故事。

关爱留守儿童，服务困境老人……近年来，专业社工给乡村带来可喜变化，也逐渐成为完善农村公共服务体系的重要力量。

关爱留守儿童，专业社工不可替代

“爸爸、妈妈不在家，我们照样过得充实、快乐。社工姐姐真好！”前不久，在仓头镇中心小学的操场上，正在参加课外拓展活动的王明强(化名)告诉记者。

11岁的王明强，父母长年在外打工，他每周末回家，跟爷爷一起生活。他说，自己最快乐的事儿，就是参加社工姐姐组织的活动。

手工制作、阅读分享、绘画课……去年8月，专业社工进驻该镇，为留守儿童的课余生活增添了绚丽色彩。

每每听着孩子们叫“社工姐姐”，24岁的刘颖珂的心里就暖暖的。她说：“很多孩子刚来的时候不爱说话，不懂得怎样跟别人交流。经过几个月的相处，我们越来越亲密了。”

刘颖珂是洛阳人，去年毕业于安阳工学院社会工作专业。成绩优异的她一走出校门，便加入洛阳市阳光社会工作服务中心，开始了社工生涯。

在刘颖珂看来，专业社工融入乡村，针对留守儿童开展各种有益身心的活动，能够及时发现孩子潜在的问题，帮助他们走出心理困境。同时，这些活动能够为留守儿童创造健康快乐的成长环境，有利于发掘他们的内在燃点，增强其相关方面的能力。

乡镇社工站兴起，提升基层民政服务能力

除了关爱帮扶留守儿童，仓头镇社工还针对老年人精神孤独、内心空虚等问题，开展了木工体验、手工制作、聊天谈心等活动，在锻炼老年人动手能力的同时，丰富他们的精神生活。

市社工协会会长、新安县社工站负责人郭晓利说，乡村社会工作有不小的挑战性，是因为不少人对社工的认知还有限。“我们会不断提升专业性、服务性，让群众看到成效，增强他们对社会工作的认同感和参与积极性。”

新安县仓头镇、城关镇和石寺镇社工站，都是通过政府购买服务的方式设立的。洛阳市阳光社会服务中心在这3个社工站，各派驻了两名经验丰富的社工，负责社会救助、为老养老、儿童关爱等方面的精准服务。

市民政局相关负责人介绍，自去年我市开展乡镇(街道)社工站试点工作以来，各县区民政部门积极探索、稳步推进，共实施了31个乡镇(街道)社工站项目。基层民政部门以社工站为支点，通过专业化、精细化的社工服务提升基层民政服务效能，打通了为民服务的“最后一米”。

培育本土社工人才，打造乡村振兴生力军

记者从市民政局了解到，目前，我市共有39个社工机构在民政部门登记备案，取得资格证书的社工有800多人。受环境、职业发展等因素影响，真正扎根农村的专业社工还比较少。有些即使到了乡村，也会随着服务项目的完成而离开。

专业社工离开后，农村社会工作该如何持续发展？洛阳理工学院社会工作专业教师成曦说，要加快培育本土社工人才，发展当地社会组织，激发广大群众参与社会工作的内生动力。

一方面，要做好本土社工和志愿者队伍的培养；另一方面，要整合、盘活现有的农村组织，加强社工站与妇联、村委会、学校等的协调配合，使其充分发挥社会工作服务职能，形成合力。

“实现农村社会工作可持续发展，在链接更多社会力量和资源的同时，也要解决好经费问题。”成曦说，只有让社工服务从短期项目制逐渐走向长期常态化，才能为乡村振兴积蓄更大活力。（洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 实习生 石依然 通讯员 杨飞飞 文/图）