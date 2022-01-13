洛阳市教育局：促进家校合作 共护师生安全

市教育局安全管理科科长张三虎说，根据市委、市政府城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治的要求，市教育局成立了以主要领导为组长、分管安全领导为副组长的宣传教育领导小组，按照职责分工，开展相关工作。

市教育局安全管理科科长张三虎说，根据市委、市政府城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治的要求，市教育局成立了以主要领导为组长、分管安全领导为副组长的宣传教育领导小组，按照职责分工，开展相关工作。

市教育部门指导各学校利用横幅、电子屏、微信群、微信公众号等，营造浓厚氛围，强化宣传教育，引导师生不乘坐电动三轮车、低速电动四轮车，并开展“小手拉大手”活动，影响和带动家长不购买、不驾驶电动三轮车、低速电动四轮车。同时，市教育部门以学校为单位，对教职工驾乘电动三轮车、低速电动四轮车加强管理。

市教育部门还邀请交警进校园，开展交通安全教育，重点对师生进行电动三轮车、低速电动四轮车政策法规宣传，让师生认清这些车辆的安全隐患和对交通的严重影响，促进师生养成文明乘车行为。市教育部门还发放《致学生家长一封信》，促进家校合力，共同守护师生安全。

截至目前，市教育部门共发放《致学生家长一封信》近70万份，制作宣传标语1万多条，开展交警进校园活动1000余次，受众超过160万。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）