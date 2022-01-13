洛阳超2.3万名志愿者奋战在防疫一线

22日上午，家住洛龙区世府名邸小区的居民李萍萍，像往常一样穿上红马甲，来到自家小区门口的防疫卡点执勤。核验场所码、测量体温、监督外来人员做好登记……在一系列熟练的操作中，时间已不知不觉到了中午。

22日上午，家住洛龙区世府名邸小区的居民李萍萍，像往常一样穿上红马甲，来到自家小区门口的防疫卡点执勤。核验场所码、测量体温、监督外来人员做好登记……在一系列熟练的操作中，时间已不知不觉到了中午。

李萍萍是一名自由职业者，因为上班时间灵活，在看到市文明办联合市志愿服务联合会向社会发布的防疫志愿服务行动倡议后，第一时间到社区报了名。

据悉，在定鼎门社区像李萍萍一样的志愿者共有130名。“志愿防疫力量在很大程度上弥补了社区力量不足的短板，对保障社区安全起到了重要作用。”定鼎门社区党委书记赵春阳说。

在距离定鼎门社区不远的开元社区，一支主要由党员志愿者组成的防疫队伍，正在该社区11个小区的数十个防疫卡点为居民服务。

和洛龙区一样，老城区的大街小巷同样处处可见“志愿红”。记者从老城区文明办了解到，自防疫志愿服务行动倡议发出后，该区已有2700余名志愿者闻讯而动，下沉社区。

在孟津区，立足新时代文明实践中心开展的“践行雷锋精神，筑牢疫情防线”的志愿服务活动正在如火如荼地进行，1200余名基层志愿者通过文明实践活动为防疫贡献力量。

记者从市文明办获悉，截至目前，我市已有超2.3万名志愿者走上防疫志愿岗位，奋战在防疫一线。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 董玉婕）