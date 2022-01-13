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老百姓寻求法律援助更方便了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.26 08:54

　　“作为一名律师，我见证着我市法律援助工作的每次进步和在维护困难群众权益方面所发挥的作用。”昨日，河南万基律师事务所合伙人律师、副主任张世峰说。

　　前几年，张世峰在一次公益活动中接到了一个法律援助请求。当事人余女士在十几年前购买的二手房一直没办理产权证，后来，出卖方提出房屋涨价，不能按照之前约定办房产证。

　　“虽然余女士经济困难，但根据当时的法律援助相关规定，她并不符合援助条件。”张世峰说，他将该案作为所内的法律援助案件免费代理。

　　在案件办理中，经他与法院和各方当事人沟通，该案从立案到调解结案，再到求助人拿到房产证，仅用了2个月。其间，瀍河区人民法院在得知余女士的实际困难后，还减免了诉讼费。

　　“十几年前，法律援助范围较小，办理手续也繁杂，求助人往往要为提供不少证明来回跑。”张世峰说，近年，我市不断扩大法律援助范围，并减少相关证明，还列入全市重点民生实事，让许多老百姓受益。

　　“法律援助，是国家建立的为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的制度，是公共法律服务体系的组成部分。”河南都典律师事务所律师苗武涛说，法律援助扶助弱者，既是重要的民心工程，也在维护当事人合法权益、解决百姓“急难愁盼”等方面体现着法治温情。

　　“每年我承办的刑事法律援助案件中，不少是情节恶劣、社会危害性大的暴力性案件。可一些犯罪嫌疑人因相关原因，在案件办理之初就没辩护人。法律援助中心在接到指派通知后，会指派律师提供法律援助，保障犯罪嫌疑人、被告人的辩护权。”苗武涛说，在这个过程中，他能感受到国家对受援人的范围、适用程序均在逐步扩大，特别是结合刑事辩护全覆盖制度，做到了应援尽援。

　　“今年以来，一些经济困难市民不难发现，他们在申请法律援助时，只要签订承诺书即可，不用再提供经济困难相关证明，这得益于法律援助法的实施”张世峰说，自1月1日起，《中华人民共和国法律援助法》实施，该法第四十一条规定：因经济困难申请法律援助的，申请人应当如实说明经济困难状况。法律援助机构核查申请人的经济困难状况，可以通过信息共享查询，或者由申请人进行个人诚信承诺。

　　随着我市法律援助工作的不断进步、完善，法律援助方式日趋便利化、温情化，越来越多人享受到更便捷、优质的法律援助服务。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 尚剑玲）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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