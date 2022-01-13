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多地无症状感染者增多！洛阳市疾控中心发布重要提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.25 20:26

　　近期，国内多地报告的感染者中无症状感染者增多。仅3月24日0时至24时，上海新增本土无症状感染者1580例(其中1455例无症状感染者在隔离管控中发现)，加之春季是呼吸系统疾病的高发期，市民应如何做好个人防护？记者采访洛阳市疾控中心有关专家为您解答。

　　“春季是呼吸系统疾病的高发季节，但发热、咳嗽、乏力等症状并非新冠肺炎的特有症状，在普通的呼吸系统疾病中也很常见。所以，建议有上述症状人员能尽早到医院就诊治疗，并通过主动筛查排除感染新冠病毒的可能。”洛阳市疾控中心传染病预防控制专家李铁川提醒。

　　而新冠肺炎无症状感染者虽然没有症状，却具有一定的传染性。“这些人员自我感觉良好而对自身感染情况不自知，若仍在原活动范围内频繁接触他人，很容易造成传播。”李铁川说，如果无症状感染者的比例增多，控制病毒传播的难度就会增加。目前，通过主动筛查提高检测率是发现无症状感染者的有效手段。因此，外地来洛、返乡人员、经常出差等人员，或从事进口冷链、公共交通等感染风险较高的重点人群，要严格落实疫情防控有关规定，做好个人健康监测。

　　“无论是新冠肺炎还是普通呼吸系统疾病，都可以通过飞沫传播，所以戴口罩对二者均有防护作用。”李铁川说，良好的健康卫生习惯仍需保持，近期建议市民主要做好以下几点：

　　●春天气候多变，早晚温差大，应根据天气增减衣物，避免受凉。

　　●坚持外出戴口罩、保持一米距、勤通风、多洗手等良好习惯。

　　●减少人员流动，非必要不外出，减少不必要的聚餐聚会。尤其是有呼吸道感染疾病人群，不到人员密集场所，不参加聚集性活动，保护自己的同时也保护他人。

　　●加强体育锻炼，增强体质，增强自身的免疫力。

　　●保持良好的卫生习惯，咳嗽或打喷嚏时，注意避开人群，用纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，尽量避免用未清洁的手触摸口、眼、鼻。

　　●此外，为防范病毒传播，到医院就诊或进行核酸检测前，避免乘坐公共交通工具，减少与他人接触。核酸检测结果出来前，也要减少不必要流动。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 梁秀梅 张东晓）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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