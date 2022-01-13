夫妻俩的妈妈同时需要照顾 洛阳这对夫妻想了个好办法

在洛阳市涧西区洛外社区居民鲍少伟家里，住着两位妈妈，一位是他的母亲，一位是他的岳母。妈妈们为何住在一起？

董佛寿（左一）和鲍少伟（右一）给各自的妈妈喂水

在洛阳市涧西区洛外社区居民鲍少伟家里，住着两位妈妈，一位是他的母亲，一位是他的岳母。妈妈们为何住在一起？

60岁的鲍少伟和59岁的老伴儿董佛寿都是家里的老大，他们现在和妈妈们住在一间八十平方米的老房子里，妈妈们住朝南的两间卧室。鲍少伟的妈妈刘新爱81岁，董佛寿的妈妈韩爱芳85岁。

2019年，鲍少伟担心独居的母亲刘新爱生活不便，就和老伴儿搬来和刘新爱同住。

也是从2019年开始，董佛寿的妈妈韩爱芳，身体状况每况愈下。那段时间，夫妻俩两头跑着照顾两位老人。

“给咱妈接过来吧。”看到岳母的身体状况和日夜操劳的老伴儿，鲍少伟当即想出了这个好办法。

2019年年底，韩爱芳住进了亲家刘新爱的老房子。

“我这女婿真是没话说。”韩爱芳说，今年年初，她在老家摔了一跤，伤到了腰，鲍少伟得知后，每天睡前用温热的毛巾为她敷腰，再用理疗仪照十几分钟。此外，因为她平时吃的药比较多，鲍少伟怕忘了，就专门记下买药时间。

刘新爱特别爱干净，她一直有个习惯——每次洗澡时要洗三遍头发，董佛寿从来不嫌麻烦，就算腰疼得受不了也不吭一声。天冷了，她就每天晚上用热毛巾为婆婆擦背，就是为了让婆婆舒服一点。