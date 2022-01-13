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嵩县籍武警战士勇救落水儿童获奖励
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.25 17:33

　　前两天，洛报融媒报道了洛阳市嵩县籍武警战士李海洋勇救落水儿童的事情，引发广泛关注。家乡政府部门代表上门慰问，并为他送去5000元的见义勇为奖金。此事也引起人民日报、新华社等国家级媒体的关注和报道。

　　22日下午，李海洋和家人行至嵩县何村乡黄坪村时，遇到一名男童落水，他奋不顾身将孩子救出。这两天，当地政府部门代表来到李海洋家里看望慰问，询问他的身体恢复情况，了解他在部队的工作和生活，鼓励他在保家卫国的神圣岗位上再接再厉，积极进取，并送来了5000元的见义勇为奖金。关于他因救人住院期间的花费，由当地政府全程负责。部队也获知了他在家乡救人的事情，打来电话表示慰问。

　　同时，李海洋的事迹也引起人民日报、新华社等国家级媒体关注。人民日报微信公众号、新华社官方抖音号等众多媒体，对他进行报道，并引发网友评论。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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