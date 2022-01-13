西工区今年将改造提升135个小区

24日，在西工区西工街道办事处五环社区交通花园小区，居民乘坐新加装的电梯上下楼，更方便、快捷。

24日，在西工区西工街道办事处五环社区交通花园小区，居民乘坐新加装的电梯上下楼，更方便、快捷。 24日，在西工区西工街道办事处五环社区交通花园小区，居民乘坐新加装的电梯上下楼，更方便、快捷。 加装电梯是西工区城市提质的一个亮点。为全面贯彻落实城市提质“351”工作举措，围绕“整体大气整洁有序”总体要求，该区今年计划实施“六大工程”，不断完善城市功能设施，营造“绿亮净美序”的城市环境，打造全市宜居宜业典范区。 实施老旧小区提升改造工程。今年该区计划组团连片实施135个小区改造提升，持续巩固健康新村等7个建成示范区建设成果，新建火车站片区等5个示范区。着力做好电梯加装工作，全年力争加装150部以上，将中心医院、行署路等片区打造成连片加装电梯亮点示范。 实施棚户区改造工程。着力推进西下池城中村改造、下沟和东下池棚改项目，推动问题楼盘6月底大头落地，年底前解决到位。开展安置房建设“三年攻坚”行动，加快史家屯安置房二期、中京花园等安置房建设，6月底前启动大路口二期、建福家园等安置房分配，全年筹集筹建保障性租赁住房1000套。 实施基础设施提升工程。加快推进秦岭路、龙凤路等9条道路提升工程，统筹实施大厦西巷、道口巷等5条背街小巷提升改造。优化停车设施布局，全年新建停车场6个。打造青年集聚新地标，实施建福路、国花路等6个社区体育游园提质工程，打造“15分钟城区青年休闲环”。 实施城市管理优化工程。开展乱停乱放专项整治，全面施划补划停车线；开展清网净空整治，加快完成重点背街小巷和主次干道飞线整治。 实施污染防治提效工程。深入打好蓝天保卫战，力争优良天数持续增加。深入打好碧水保卫战，上半年完成“三河三渠”综合整治工作。深入打好净土保卫战，高标准推进国土绿化行动，强化土壤污染源头治理和风险防范。 实施红山小镇引领工程。以红山小镇为主抓手推进乡村振兴与城乡融合，加快融创(中国)红山印象、红山野生动物园等重点项目建设进度，谋划推进红山科创谷、区域总部基地等功能区域建设。今年，红山街道18个社区集体经济收入要全部达到10万元以上，至少7个社区达到30万元以上。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 吴言 文/图）