75只小天鹅“做客”孟津黄河湿地

24日，75只小天鹅来到河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段“做客”，它们悠闲的觅食、追逐，形成了一道亮丽风景。
24日，75只小天鹅来到河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段“做客”，它们悠闲的觅食、追逐，形成了一道亮丽风景。
24日，75只小天鹅来到河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段“做客”，它们悠闲的觅食、追逐，形成了一道亮丽风景。
小天鹅是国家二级重点保护动物，属雁形目鸭科鸟类，主要以水生植物为食，属于过境鸟，目前正值候鸟迁徙季节。由于河南黄河湿地国家级自然保护区良好的生态环境、充足的食物来源吸引了小天鹅停留驻足，休整后它们将会继续北飞。
随着孟津区持续推动黄河流域生态保护和高质量发展，黄河湿地生态环境明显改善，生物多样性显著增加，目前保护区记录在册的鸟类达到310种，其中国家一级重点保护动物14种，国家二级重点保护动物54种。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 王艳杰/文 通讯员 郭准/图）
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