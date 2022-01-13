洛阳移动全力做好疫情防控云平台保障工作 单小时检测超60万, 平稳度过业务高峰

3月25日8:00起,洛阳市根据省新冠肺炎疫情防控指挥部统一部署，在涧西、西工、老城、瀍河、洛龙等5个城市区区域内所有居民开展全员核酸检测。

3月25日8:00起,洛阳市根据省新冠肺炎疫情防控指挥部统一部署，在涧西、西工、老城、瀍河、洛龙等5个城市区区域内所有居民开展全员核酸检测。中国移动洛阳分公司全力做好疫情防控云平台整体保障,平稳度过了当日酸检测云平台的业务高峰。

截止25日12点，洛阳核酸检测人数突破213万,系统峰值在线连接数超过2.72万/秒，单小时检测人数超过60万人次,平稳度过了业务高峰。

25日,洛阳移动网络指挥调度中心的工作场面

洛阳市核酸检测云平台项目自2021年8月20日上线以来，洛阳移动提供移动云资源服务保障工作。为保障这次洛阳核酸检测平台平稳运行,洛阳移动同步开展了第一次大规模的全员核酸检测网络保障的实战演练，前后台的130多名员工反复优化保障预案，扩容链路带宽，派驻专业团队进驻市卫健委驻场对接,入场开展网络保障调度。提前扩容，配置为38台云主机，9台高性能服务器，共计使用CPU 1094核,内存4624G，出口带宽5G。从而确保了25日单小时检测人数超过60万人次的高峰运行,政务云运行稳定。

洛阳移动志愿者在长城花苑社区录入居民核检信息

洛阳移动总经理王磊现场督导保障工作和看望移动志愿者

洛阳移动派驻专业团队进驻卫健委驻场服务

洛阳移动派驻专业团队进驻卫健委驻场服务3月25日当天，洛阳移动31名人员进行前后台无线网络保障，分14组对每个县市区测试优化及故障维护人员，安排代维16组48人,对各级政府、疾控中心、核酸检测医院等重点场景共确定2G保障小区243个、4G保障小区1257个和5G保障小区349个等1849个小区进行重点保障，确保了核酸检测过程中，基站设备运行正常稳定。(胡喜玲 邢珂珂 刘光华)