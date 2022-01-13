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重拳治理！洛阳市纪委监委对党员干部“躺平”“甩锅”说不
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.25 17:35

　　日前，洛阳市纪委监委印发《常态化治理不担当不作为问题办法(试行)》(以下简称《办法》)，明确对9类党员干部的14种不担当不作为问题进行常态化治理。

　　《办法》指出，不担当不作为不仅是作风问题、能力问题，更是政治问题、党性问题，是党和人民事业的大敌，是洛阳经济社会高质量发展的重大阻碍。治理不担当不作为，是全面从严治党的必然要求，是加强能力作风建设的重要举措，是重振洛阳辉煌的坚强保障。

　　洛阳市纪委监委相关负责人介绍，全市纪检监察机关将紧盯“六有六不”问题，以九种党员干部为重点，铁腕重拳治理不担当不作为问题。

　　“六有六不”——

　　●有要求不落实

　　●有职责不履行

　　●有规矩不遵守

　　●有风险不防范

　　●有诉求不回应

　　●有标准不严格

　　九种党员干部——

　　●循规蹈矩、故步自封的“守旧式”

　　●不思进取、庸碌无为的“躺平式”

　　●拈轻怕重、坐享其成的“甩手式”

　　●装聋作哑、自欺欺人的“鸵鸟式”

　　●敷衍搪塞、不推不动的“拖延式”

　　●击鼓传花、得过且过的“画圈式”

　　●弄虚作假、徒有其表的“应景式”

　　●上推下卸、明哲保身的“甩锅式”

　　●回避矛盾、不敢较真的“老好人式”

　　《办法》将不担当不作为问题归纳为14种类型，包括在贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神及中央、省市决策部署中不敢担当、不愿负责，以及在落实“项目为王”要求、开展“万人助万企”等服务企业活动、落实创新驱动发展战略、推动提升城市功能品质、全面推进乡村振兴等工作中的各类不担当不作为问题。

　　该负责人表示，纪检监察机关采取从信访举报中“起底一批”、从服务企业群众中“征集一批”、从项目建设中“排查一批”、从明察暗访中“发现一批”、从协同联动中“接收一批、从案件办理中“挖掘一批”、从巡视巡察中“筛查一批”的办法，积极主动发现党员干部不担当不作为问题。

　　《办法》指出，对存在不担当不作为问题的各级党组织，应当根据情节轻重，给予检查、通报、责令整改等方式处理，并约谈党组织主要负责人。对失职失责，严重违犯党的纪律、本身又不能纠正的，应当按程序建议对其党组织予以改组。对存在不担当不作为问题的党员干部，应当根据情节轻重，对其进行谈话提醒、批评教育、责令检查、诫勉，直至给予组织处理、党纪政务处分。涉嫌职务犯罪的，依法从严处理。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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