“钥匙”“房本”同时拿 洛阳“交房即发证”服务进展顺利

昨日，记者从市自然资源和规划局获悉，我市“交房即发证”服务进展顺利。

昨日，记者从市自然资源和规划局获悉，我市“交房即发证”服务进展顺利。截至目前，全市各县区已有29个项目对接该服务，1.2万余户业主通过该服务成功领取不动产权属证书。

为不断深化“放管服”改革，优化营商环境，解决项目开发手续久拖不办等问题，便于购房者及时办理落户、子女上学等事项，我市自然资源和规划部门与住建部门、税务部门、金融机构等联动，深化信息共享集成，改造优化业务流程，加强全流程监督监管，综合运用“联合验收”、网上核税缴税等手段压缩审批时间、加快办理速度，在交房现场为购房者颁发不动产权属证书，实现购房者一手拿钥匙、一手领“房本”，收房领证“零时差”。

市自然资源和规划局有关负责人介绍，“交房即发证”的前提条件是企业依法依规开发、建设项目，在整个开发建设过程中，企业不得出现违反合同约定、超红线占地、未按规划批准建设、拖延施工进度等情形，否则无法获得“交房即发证”服务资格。因此，开展“交房即发证”服务，不仅可以让购房者办证少跑腿，还可以倒逼房地产市场规范、有序发展，也为开发企业节省成本、减少纠纷。截至目前，我市绿都洛阳府、汉德九洲城、建业定鼎府等29个项目已经成功对接“交房即发证”服务。

该负责人表示，下一步，我市将进一步扩大“交房即发证”服务覆盖面，推动该服务常态化，让更多购房者享受到便利。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 孙世彬）