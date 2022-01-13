洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全市中小学师生今日进行全员核酸检测
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.25 09:33

　　为积极应对疫情防控严峻形势，保障我市各中小学校园安全、师生健康，昨日，我市发布《关于全市学校核酸检测及周末调休的通知》(以下简称《通知》)和《关于进一步筑牢校园疫情防控防线的通知》，对今日全市中小学校师生核酸检测工作进行统一部署。

　　【关键词】检测要求

　　主城区采样时间

　　今日8时至15时。

　　采样形式

　　寄宿制学校，医疗机构将入校采样检测；非寄宿制学校，师生到社区采样点检测。

　　【关键词】调休安排

　　“根据我市统一部署，今日，主城区寄宿制学校、非寄宿制学校全体教职员工、学生，将开展全员核酸检测。”市教育局相关负责人说，为此我市下发《通知》对周末进行调休。

　　主城区寄宿制学校

　　今日师生不离校，在校接受全员核酸检测；周六上午待核酸检测结果明确后，学校可组织学生分流错峰，有序离校，不扎堆儿、不聚集，督促家长即接即走，途中全程严格佩戴口罩；周日下午返校时，已接受核酸检测的师生员工，携带承诺书可返校；未进行核酸检测的师生员工，需持核酸检测阴性证明、承诺书返校。各校将逐一查验，确保不漏一人。

　　主城区非寄宿制学校

　　24日下午放学后放假，周日早上返校上课。返校时，所有师生必须保证已进行核酸检测，并携带承诺书，学校要逐一查验，确保不漏一人。

　　所有教职员工、学生须根据社区统一安排，前往指定采样点采样，同时通过“小手拉大手”，督促家长积极配合核酸检测工作，做到应检尽检。

　　本周末，各中小学将组织教职员工、学生家长签订疫情防控承诺书，坚决不把风险引到校园：凡共同生活人市域外返回的，须共同落实“3天2检”核酸检测和7天居家隔离；凡共同生活人有居家隔离的，接触到的师生须共同落实居家隔离政策；凡共同生活人属重点人群，须进行核酸检测的，要落实师生同时检测，检测结果向学校报告。

　　【关键词】县区学校

　　各县区(5个主城区以外)中小学校将按属地防控指挥部要求，安排全体教职员工、学生进行全员核酸检测，并充分发挥“小手拉大手”辐射作用，督促家长积极配合核酸检测工作，确保不漏一人。

　　返校时，所有接受核酸检测的师生员工携带承诺书可返校；未进行核酸检测的师生员工，需持核酸检测阴性证明、承诺书返校。非主城区寄宿制学生调休，可根据属地要求自行安排。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
    除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
    除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
        前几日，春雨如丝。透过春雨，世间万物如同写意画般，若隐若现。让人不禁想起邵雍的《春雨吟》：“春雨细如...
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳5个城市区全员核酸检测试剂准备就...
  • 最新！老城区通报重点区域人员核酸检...
  • 最新通告！洛阳5个城市区将开展疫情防...
  • 洛阳地铁1号线周王城广场站将新开通一...
  • 全市中小学师生今日进行全员核酸检测
  • 江凌与亚洲财富论坛执行主席韩剑锋举...
  • 近日老城区发现一例新冠肺炎无症状感...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究经济运行工作
  • 提醒！明日洛阳地铁、客运公交暂停运营
  • 中国（洛阳）知识产权保护中心落户伊滨区
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    建设社区体育公园 打...
    鸿盛轴承：生产线升级...
    国花路机动车道提升改...
    以人工智能助力产业转...
    精彩热帖

    西苑樱花

    书香醉春

    春色无限

    海棠簇簇弄繁英
    /兴洛湖之春
    /乐于助人的39路公交女司机
    /春花柳绿映春水
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605