全市中小学师生今日进行全员核酸检测

为积极应对疫情防控严峻形势，保障我市各中小学校园安全、师生健康，昨日，我市发布《关于全市学校核酸检测及周末调休的通知》(以下简称《通知》)和《关于进一步筑牢校园疫情防控防线的通知》，对今日全市中小学校师生核酸检测工作进行统一部署。

为积极应对疫情防控严峻形势，保障我市各中小学校园安全、师生健康，昨日，我市发布《关于全市学校核酸检测及周末调休的通知》(以下简称《通知》)和《关于进一步筑牢校园疫情防控防线的通知》，对今日全市中小学校师生核酸检测工作进行统一部署。

【关键词】检测要求

主城区采样时间

今日8时至15时。

采样形式

寄宿制学校，医疗机构将入校采样检测；非寄宿制学校，师生到社区采样点检测。

【关键词】调休安排

“根据我市统一部署，今日，主城区寄宿制学校、非寄宿制学校全体教职员工、学生，将开展全员核酸检测。”市教育局相关负责人说，为此我市下发《通知》对周末进行调休。

主城区寄宿制学校

今日师生不离校，在校接受全员核酸检测；周六上午待核酸检测结果明确后，学校可组织学生分流错峰，有序离校，不扎堆儿、不聚集，督促家长即接即走，途中全程严格佩戴口罩；周日下午返校时，已接受核酸检测的师生员工，携带承诺书可返校；未进行核酸检测的师生员工，需持核酸检测阴性证明、承诺书返校。各校将逐一查验，确保不漏一人。

主城区非寄宿制学校

24日下午放学后放假，周日早上返校上课。返校时，所有师生必须保证已进行核酸检测，并携带承诺书，学校要逐一查验，确保不漏一人。

所有教职员工、学生须根据社区统一安排，前往指定采样点采样，同时通过“小手拉大手”，督促家长积极配合核酸检测工作，做到应检尽检。

本周末，各中小学将组织教职员工、学生家长签订疫情防控承诺书，坚决不把风险引到校园：凡共同生活人市域外返回的，须共同落实“3天2检”核酸检测和7天居家隔离；凡共同生活人有居家隔离的，接触到的师生须共同落实居家隔离政策；凡共同生活人属重点人群，须进行核酸检测的，要落实师生同时检测，检测结果向学校报告。

【关键词】县区学校

各县区(5个主城区以外)中小学校将按属地防控指挥部要求，安排全体教职员工、学生进行全员核酸检测，并充分发挥“小手拉大手”辐射作用，督促家长积极配合核酸检测工作，确保不漏一人。

返校时，所有接受核酸检测的师生员工携带承诺书可返校；未进行核酸检测的师生员工，需持核酸检测阴性证明、承诺书返校。非主城区寄宿制学生调休，可根据属地要求自行安排。