洛阳市养老服务中心工作人员详解智慧养老设备功能

近日，洛龙区一名70多岁老人外出购物时，因为健忘迷路，一直没有回家。家人急忙多方寻找，在三天后找到老人，所幸其身体并无大碍。

近日，洛龙区一名70多岁老人外出购物时，因为健忘迷路，一直没有回家。家人急忙多方寻找，在三天后找到老人，所幸其身体并无大碍。

记者在采访中了解到，一些空巢老人由于年龄大导致记忆力减退，会出现出门迷路、做饭时忘记关火烧干锅的情况。因此，让空巢老人佩戴智能手环，在厨房安装烟雾报警器、紧急按钮等智慧养老设备很有必要。

21日，记者邀请洛阳市养老服务中心工作人员高刘玉介绍了当前市面上部分智慧养老设备的功能。

●防走失装置

外观类似于儿童防走失定位手环，带有定位功能，可以戴在老人手上，家人或监护人可通过智能手机查看老人的位置信息。

●无线紧急呼叫设备

安装数量不少于3个，建议安装在床头、卫生间和室内的公共区域，无线紧急呼叫设备与家人或监护人的智能手机连接。

空巢老人一旦摔伤、突发疾病时，可拉线或手摁按钮，呼叫信号就会立即发出，家人或监护人收到信号后，可以及时处理意外伤害。

●门磁感应器

在门体和门框上分别固定好门磁感应器，智能门磁便会通过感应磁铁来判断门的开关状态，开关门的信息会上传到云端，一旦老人超过设置时间未开门，后台就会发出预警信息，信息将被同步推送到老人监护人手机中。

有了门磁感应器发布的预警，子女发现异常信息后可以第一时间上门查看，避免老人因摔伤、突发疾病等未被及时发现造成更严重的后果。

此外，老年人因为年龄问题记忆力下降，外出或回家后可能有忘记关门的情况。安装门磁感应器后，当门被打开后一段时间内没有关上，智能门磁系统还能发出警报，提醒老人及时关门。

●睡眠监测设备

睡眠监测设备像一条腰带，可铺在床上，能够监测老人睡觉、起床等信息。更加高级的睡眠监测设备，可实时监测老人呼吸、心率、在(离)床状态，监测数据会实时上传至系统云端。当设备监测到老人出现异常时，系统将会自动弹窗报警。

●自动感应灯具

灯具带有自动感应功能，有人经过时，它会自动亮灯，老人不用摸索着开灯了。

●烟雾报警器、燃气报警器

一旦老人家中起火或者出现燃气泄漏情况，只要屋里的烟雾或燃气达到一定浓度，报警器就会发出报警声，有效帮助老人提升防火能力，并引起邻居的警觉。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 董华武 高丁)