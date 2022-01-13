71岁的李美珍用乒乓球拍打出精彩生活

搓球，削球，拉球，追身扣杀……近日，在瀍河区启明南路旁的一个小区活动室内，李美珍挥着乒乓球拍，在球台前锻炼。

李美珍在练球

搓球，削球，拉球，追身扣杀……近日，在瀍河区启明南路旁的一个小区活动室内，李美珍挥着乒乓球拍，在球台前锻炼。71岁的她，面色红润，身轻体健，言语间不时发出一阵爽朗的笑声，显得快乐而自信。

坚持打乒乓球10余年

“每天打两小时乒乓球，坚持了10多年，身体越来越好。”李美珍家住瀍河区君河湾小区，退休前曾在我市商业系统工作。早年间，她心脏不好，一年到头打针吃药，情况严重时，快走几步都觉得心慌气短。

退休后，看到身边越来越多的老年人参加体育锻炼，李美珍在老伴儿的鼓励下走出家门，拿起乒乓球拍。

“我初中时自学的乒乓球，选择健身项目时，首先就想到了它。”李美珍说，刚开始的时候，一次只能坚持20分钟，后来身体逐渐适应了锻炼强度，如今一次打两个小时都不觉得累。

参加比赛多次获奖

“乒乓球的运动量适中，比较适合老年人。”李美珍说，每次打球前她会和球友先拉球20分钟热身，然后再进行多轮5局3胜制的锻炼赛。比赛中，她更多的是享受打球的快乐，从不计较比分。

“李美珍心态特别好，临场发挥有时比我们这些曾经的专业选手都强。”市老年乒协乒乓球专项委员会副秘书长李长青与李美珍相识近20年，对于李美珍这些年的表现，她赞不绝口。

在去年举行的中国乒乓球协会会员联赛青岛站比赛中，李美珍和另两名洛阳选手组队参加70岁年龄段女子组比赛，夺得团体第三名。

前些年，李美珍参加了全国、省、市多项老年人乒乓球赛，还曾代表洛阳参加国际民间乒乓球交流赛，获得的各类奖状和证书有厚厚一沓，展示了洛阳老年人的风采。

老年人打球前要充分热身

李长青提醒，老年人打球前要充分热身，掌握好打球的快慢节奏，同时要控制锻炼的时长，以免运动过量导致受伤。

“多年的心脏不适如今彻底好了。每天打乒乓球之余，我还游泳、拉二胡，结识了很多朋友。”李美珍表示，这两年，洛阳的健身氛围越来越浓，老年人的健身场地越来越多，欢迎更多老年朋友加入乒乓球健身行列，共同收获健康快乐。

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