洛阳市九年级学生信息采集时间将延长至4月30日

昨日，记者从市教育局获悉，为统筹做好疫情防控和中招信息采集工作，我市九年级学生信息采集时间将延长至4月30日，八年级学生信息采集时间为4月1日至4月30日。

昨日，记者从市教育局获悉，为统筹做好疫情防控和中招信息采集工作，我市九年级学生信息采集时间将延长至4月30日，八年级学生信息采集时间为4月1日至4月30日。

目前，我市各初中应届毕业生中考注册报名工作正在进行，考生、家长可根据学校要求，登录河南省高中阶段教育招生信息服务平台(http://gzgl.jyt.henan.gov.cn/zk/，简称平台)，注册、完善并核对个人信息。

此外，对于家长们咨询较多的问题，市教育局中招办相关负责人进行了解答。

关键词：账号密码

●问：中考注册报名完成后，没有记住准考证号，这该咋办？

答：可咨询考生所在学校教务部门或班主任进行查询。

●问：设置的新密码忘了咋办？

答：可登录平台，输入登录账号、姓名、身份证号，通过注册时登记的手机号或邮箱，重新设置新密码。设置密码时，最好使用孩子名字首字母大小写+父母身份证号后四位等容易记忆的字母、数字，可先写在本子上，然后依次录入，不要盲打。登录账号、密码要妥善保管，不要告诉其他人，以免造成不必要的麻烦。

关键词：个人信息

●问：孩子不是党员，政治面貌该咋选？

答：没有加入任何党派的考生，可选择“群众”，是共青团员的可选择相应选项。

●问：没给孩子查过血型，“血型”这项该咋选？“入学前学校”一项，是填写小学还是初中名称？

答：若考生不知道自己的血型，可填“未知血型”。“入学前学校”是考生的小学毕业学校。

●问：“随班就读”“入学方式”是啥意思？初三应届生该咋选？

答：“随班就读”是指残疾人在普通学校接受义务教育的类别，考生不是残疾人的话，选择“非随班就读”即可；“入学方式”可选择“就近入学”。

●问：孩子填写信息时，有的地方填得不对，还能再修改吗？

答：可以。若需修改信息，考生可在平台关闭前、距上次修改结束30分钟后，点击“编辑完善”按钮再次修改、完善信息。

●问：孩子的学历信息要从小学还是幼儿园填起？证明人写谁？

答：从小学填起，学习简历至少登记一条，倒序填写：最上面一条写初中简历，第二条写小学简历，起始、结束年月应连贯。证明人可填写就读时的班主任、任课老师或班长。

●问：学校给孩子发了中招报名信息确认单，地址一栏小区名字写错了，还能修改吗？

答：目前，部分学校已完成中考注册报名，并将中招报名信息确认单发给考生。家长、考生要认真核对各项信息，确认无误后签字交给班主任；有需修改的地方，可按老师要求进行标记并写上正确信息，并在平台关闭前登录修改。

关键词：特殊情况

●问：孩子是社会考生，需要登录平台注册报名吗？

答：不需要。今年，我市社会考生(含复读生)的中招信息采集、报名等工作，由各区教育部门中招办负责，具体采集时间、要求等详见《26日、27日，社会考生进行中招信息采集》。

●问：选择“报考类别”时，到底该选“普通高中”还是“普通中专”“职业学校”？三者有啥区别？

答：按照相关要求，选择“普通高中”的考生，将来可报普通高中、普通中专、职业学校；选择“普通中专”和“职业学校”的考生，将来无法填报普通高中志愿，仅能报考所选类别学校，失去上普高的机会。因此，选择“报考类别”时请务必慎重，考生一定要参考平时成绩及我市往年中招录取分数线，根据实际情况选择。（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳 通讯员 岳颖）