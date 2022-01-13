高质量编纂《洛阳市政协志》 推动政协各项工作再上台阶

24日，市政协组织召开《洛阳市政协志》编纂委员会第一次会议。市政协主席杨炳旭主持会议并讲话。 24日，市政协组织召开《洛阳市政协志》编纂委员会第一次会议。市政协主席杨炳旭主持会议并讲话。 会议听取了编委会办公室关于《洛阳市政协志》编纂工作情况汇报，特聘修志专家关于政协志编纂大纲篇目设计依据和结构设计情况汇报，编委会成员对政协志大纲篇目设计及编志工作的意见建议。 杨炳旭强调，编纂政协志对于发挥人民政协文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，扩大政协影响，意义重大。要提升站位，切实将政协志编纂工作作为提高基层治理能力和现代化水平的重要基础工作，作为提升政协服务全市创新引领高质量发展水平的实际行动，作为加强和改进市县政协工作的重要参考。要精心修编，坚持正确指导思想，下大功夫征集基础资料，规范体例，坚持去伪存真、去粗取精，充分利用现代信息技术手段，增强志书的创新性和完备性，确保修编质量，打磨出无愧于历史的精品佳志。要加强领导明责任，强化统筹聚合力，强化督查促保障，务实重干求实效，全面总结市政协60多年来工作实践经验和工作规律，清晰梳理发展脉络，全景展现光辉历程，将人民政协履职成效转化为史、志、鉴具体成果，转化为资政育人的宝贵财富，着力推动政协各项工作再上新台阶，为加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌作出政协更大贡献。 市政协副主席陈淑欣、肖宏滨、安石柱、程相朝、曾丹梅、张伊民参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)