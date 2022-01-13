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洛阳今日阴天有小雨 气温7℃到14℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.03.25 08:37

　　今天8:00至15:00，我市将在涧西区等5个城市区开展全员核酸检测，不少市民关心，今天的天气怎么样？

　　市气象台预计：今天阴天有小雨，偏北风3级，气温7℃到14℃；明天多云转晴天，西北风4级左右，气温6℃到20℃。

　　河南省气象服务中心提醒：本次冷空气加上雨水，降温的力量不容小觑，预计今天白天，全省最高气温较前期下降4℃到6℃。今天白天，全省大部将迎阵雨、雷阵雨，南部、东部部分县市有中雨，信阳地区局部有大雨。

　　受冷空气影响，今天白天，全省偏东风3级自北向南转偏北风4级左右，阵风6级，我省中西部、西北部局地阵风7级到8级；今天夜里，我省东部、南部偏北风4级左右，局地阵风6级。26日白天，中西部、西北部偏西风4级左右，阵风6级。26日夜里到27日白天，全省偏北风4级到5级，阵风6级到7级。

　　受传输影响，今天下午至夜里，我省西部、北中部有扬沙或浮尘；26日至27日，全省大部有扬沙或浮尘，请注意防范。

　　中国天气网提醒，虽然春季天气开始渐渐变暖，暖空气有逐渐加强的趋势，但冷空气不会轻易放弃自己的“地盘”，3月24日至25日、25日至27日将接连有两股冷空气影响我国，其中后一股实力更强，将南下影响我国南方大部地区。届时，华北中部及其以南大部地区将出现降雨降温。受冷空气影响，我国北方会有大风、沙尘、雨雪，南方则是大范围降水伴有强对流，气温跌宕起伏。

　　乍暖还寒是春季天气一大特点，气温起伏剧烈，春捂显得更加重要。未来几天，我国中东部大部气温都会呈现大起大落的模式，请大家根据气温变化及时调整衣着。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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