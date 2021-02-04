徐衣显在全市污染防治攻坚战月调度会上讲话

24日上午，全市污染防治攻坚战月调度会召开，市长徐衣显出席会议并讲话，强调要忠诚践行习近平生态文明思想，认真落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，扛牢省委省政府“最严格”的生态保护责任，扎实推进中央、省委生态环保督察问题整改，深入打好污染防治攻坚战，积极创建国家生态文明建设示范市，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”擦亮生态底色，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

徐衣显在全市污染防治攻坚战月调度会上强调

科学精准常态长效打好污染防治攻坚战

让洛阳高质量发展的生态底色靓丽出彩

24日上午，全市污染防治攻坚战月调度会召开，市长徐衣显出席会议并讲话，强调要忠诚践行习近平生态文明思想，认真落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，扛牢省委省政府“最严格”的生态保护责任，扎实推进中央、省委生态环保督察问题整改，深入打好污染防治攻坚战，积极创建国家生态文明建设示范市，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”擦亮生态底色，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

会议传达学习了习近平总书记关于生态环境保护的重要讲话及省、市相关会议精神，通报了中央、省委生态环保督察和我市当前环境空气质量等情况，对大气污染治理、环保督察问题整改等重点工作进行部署。徐衣显充分肯定了我市生态环境保护工作取得的成绩，强调生态保护是必须牢记践行的“国之大者”，要完整准确全面贯彻新发展理念，认真落实中央、省委部署要求，以更高标准、更严要求，坚决打赢污染防治攻坚战。一要坚持精准治污、科学治污、依法治污。聚焦关键重点，源头管控、过程监管、末端治理三向发力，以项目化、方案化、清单化方式推进蓝天、碧水、净土保卫战，协同推动污染高效能治理、生态高水平保护、经济高质量发展。重点打好蓝天保卫战，针对道路扬尘等重点领域逐一落实措施，精细管控到位，提升人防、物防、技防水平，推动空气质量持续明显好转。二要强化综合治理、系统治理、源头治理。坚持“重在保护、要在治理”，建立协同机制，强化刚性监督，全面加强黄河流域生态保护治理，持续深化河长制、湖长制，统筹抓好小水电整治、矿山修复、尾矿库治理等重点工作，深入实施黄河流域“清废”行动，常态化开展环保问题大排查大整治，积极推进沿黄生态保护修复一体化治理，着力打造黄河保护治理示范区。三要突出问题整改、标本兼治、常态长效。把中央、省委生态环境保护督察整改作为必须坚决完成的政治任务，层层压实责任，科学精准调度，动真碰硬整改，提升生态环境现代化治理能力。坚持“点”“面”结合，靶向施策、狠抓整改、确保实效。坚持“长”“短”结合，举一反三，完善长效机制，着力解决一批突出问题。坚持“堵”“疏”结合，多策并举、标本兼治，避免简单化、一刀切。坚持“管”“帮”结合，结合“万人助万企”活动，从严监管、优化服务，引导督促企业主动走绿色转型高质量发展之路。

侯占国参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)