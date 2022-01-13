24日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研判经济运行态势，对做好下一步经济运行工作提出要求，强调要坚定信心、真抓实干、精准施策，努力推动全市经济运行开门红、全年红。 徐衣显主持召开专题会议研究经济运行工作

坚定信心精准施策奋力冲刺

确保全市经济开门红全年红 24日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研判经济运行态势，对做好下一步经济运行工作提出要求，强调要坚定信心、真抓实干、精准施策，努力推动全市经济运行开门红、全年红。 徐衣显指出，一季度经济运行情况反映发展趋势、影响市场预期，对完成全年既定目标任务具有重要意义。各级各相关部门要进一步增强政治“三力”，强化大局意识，始终坚持稳中求进工作总基调不动摇，抢抓有效时间，精准研判调度，以更大力度、更实举措、更硬作风全力冲刺，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 徐衣显强调，一要科学研判调度。各级各相关部门要紧盯重点领域关键环节，把握趋势态势，强化监测分析，科学研判发展指标的逻辑性、关联性、匹配性，统筹调度、协同发力，进一步解决问题、补齐短板，努力激活存量、扩大增量、优化常量、抓好变量，确保经济高质量发展。二要强化“四个拉动”。坚持把投资、消费、出口、物流“四个拉动”作为稳增长的有效举措，制定细化工作方案，持续深入开展“万人助万企”“三个一批”活动，线上线下促进消费，“五区联动”扩大出口，“四路并进”畅通物流，做到支撑有力、基础有力、保障有力。三要做好“升规入统”。全面调研企业发展情况，充实“准规上”企业培育库，积极主动帮扶企业，紧盯“好苗子”，解决“梗阻点”，挖掘“潜力点”，培育“增长点”，大力培育市场主体，努力壮大优势企业，着力涵养优质税源。四要统筹发展安全。坚持常态化防控措施不放松，一手抓疫情防控，一手抓经济发展，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。统筹抓好安全生产、平安建设、信访稳定、民生保障等工作，为全市经济社会高质量发展提供安全稳定的社会环境。 孙延文、李新建、侯占国参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)