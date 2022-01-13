西工区对国贸大厦大型私搭乱建建筑物依法拆除

24日，在洛阳市西工区人民西路国贸大厦，工作人员找来吊机等装备，对此处私搭乱建建筑物进行拆除。

24日，在洛阳市西工区人民西路国贸大厦，工作人员找来吊机等装备，对此处私搭乱建建筑物进行拆除。

此处私搭乱建建筑物，是一户居民利用两栋楼体之间的空隙，违规建成的一座大型仿古式三层小楼，总面积达210多平方米。记者在现场看到，该小楼外部搭建着木质的围栏及窗户，通过沿着外墙加建的简易楼梯进入小楼，内部则是由钢架等搭建起的临时结构，空间内堆放着大量杂物，布满灰尘。工作人员将杂物统一清理，放置在安全区域后，开始通过吊机对小楼进行整体拆除。

据悉，国贸大厦1至5层属于商用区域，5层以上属于居民住房，整体人流量大，对消防安全要求更严格。此处加建的小楼占用消防通道，影响两个单元楼之间的防火间距，存在重大消防安全隐患，此前已有居民多次向有关部门投诉。相关部门多次联合对私搭乱建当事人集中约谈，进行法律法规宣讲、政策解释、思想疏导，在此基础上依法对其进行拆除。

在此次洛阳市城市区商品房私搭乱建专项整治工作中，西工区共排查出1031处私搭乱建，截至23日，已完成拆除990处，整体拆除率达96%以上，其中红山、邙岭等多个街道办事处已经全部完成拆除，全区私搭乱建专项整治工作已经进入最后收尾阶段。

洛阳市西工区遏制私搭乱建领导小组有关负责人表示，下一步，各部门工作人员将站好最后一班岗，坚持一把尺子量到底，在严格标准的同时，秉承因地制宜、实事求是的原则，继续落实便民化服务，针对每一处未完成拆除的私搭乱建建(构)筑物，制定个性化整改拆除方案，将拆除责任落实到具体工作人员，通过“自拆+助拆”，确保安全有序、合法合规做好收尾工作，高质量完成专项整治。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图)