全程61分钟！洛阳开出首张“跨区域通办”营业执照

“万人助万企”深入推进！24日，记者从自贸区洛阳片区综合服务大厅获悉，该大厅市场监管窗口近日成功为企业开出南阳市营业执照，标志着洛阳市首张“跨区域通办”营业执照正式落地，办理全程仅用时61分钟。

“万人助万企”深入推进！24日，记者从自贸区洛阳片区综合服务大厅获悉，该大厅市场监管窗口近日成功为企业开出南阳市营业执照，标志着洛阳市首张“跨区域通办”营业执照正式落地，办理全程仅用时61分钟。

洛阳开利普软件科技有限公司成为洛阳市首家享受到该项政策红利的企业。“一次也没出市，就把外地营业执照办了下来，为企业发展节省了大量成本，要为洛阳的这项政策点赞！”企业负责人袁先生高兴地表示。

因业务发展需要，该企业拟在南阳市设立分公司，但受目前疫情影响，无法正常往返两地。经咨询后，袁先生于近日来到洛阳片区综合服务大厅，在市场监管窗口工作人员全程帮办指导下，通过“河南省企业登记全程电子化服务平台”提交开办申请，后经南阳市相关部门审核，最终在手机小程序中顺利领取南阳分公司电子营业执照。从提交申请到领取执照，全程仅用时61分钟。

据了解，有类似需求的企业还可通过河南政务服务网申请相关业务，实现全程网上办理，办理效率还能进一步提升。

全市首张“跨区域通办”营业执照正式落地，是洛阳片区紧扣先行先试制度创新优势，全力深入推进“万人助万企”的最新成果。去年以来，洛阳片区突破地域限制，在综合服务大厅开设全省通办、跨区域通办窗口，在全省率先与四川、湖北、云南红河等五省六地自贸区合作，目前已实现81项政务服务事项“跨区域通办”、801项政务服务事项“全省通办”。

下一步，自贸区洛阳片区将在“全程网办”“跨省通办”等方面加大改革力度，进一步扩大登记事项范围，优化登记事项办理便利化，持续完善“一网办不见面”工作机制，打造更多企业登记事项异地受理、属地审核的通办模式，不断激发企业内生动力和创新创业活力，加速推动全市经济高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 闫雪姣 李盈)