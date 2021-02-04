因旧电动车与本人身份证绑定，买新车后无法上牌？洛阳上牌网点工作人员这样回应

近日，洛阳市民李女士反映：家里有一辆旧的两轮电动自行车，去年，她用自己身份证去上了牌照。

近日，洛阳市民李女士反映：家里有一辆旧的两轮电动自行车，去年，她用自己身份证去上了牌照。后来想换新车，就电话咨询上牌网点，对方却告知一张身份证对应一个牌照，要借他人身份证才能办新牌照。

22日，记者联系李女士得知，春节前，她打电话咨询一处电动自行车上牌网点，工作人员当时称上牌系统默认一张身份证对应一辆车，如果想给新车上牌，可以借亲戚朋友的身份证再上一次牌。她认为，工作人员所说的办法并不是长久之计，一旦发生意外情况，相关权益维护还受影响。

随后，记者来到涧西区联盟路与太原路交叉口附近的一处电动自行车上牌网点。

该网点工作人员得知李女士相关情况后，对方称，本人换新车后可以重新办理牌照。目前，需要本人带着旧牌照、身份证、新车合格证书、购车发票等，到上牌网点进行登记，由工作人员核实相关信息后，将旧牌照转移到新车名下。