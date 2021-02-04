洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

因旧电动车与本人身份证绑定，买新车后无法上牌？洛阳上牌网点工作人员这样回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.24 20:39

　　近日，洛阳市民李女士反映：家里有一辆旧的两轮电动自行车，去年，她用自己身份证去上了牌照。后来想换新车，就电话咨询上牌网点，对方却告知一张身份证对应一个牌照，要借他人身份证才能办新牌照。

　　22日，记者联系李女士得知，春节前，她打电话咨询一处电动自行车上牌网点，工作人员当时称上牌系统默认一张身份证对应一辆车，如果想给新车上牌，可以借亲戚朋友的身份证再上一次牌。她认为，工作人员所说的办法并不是长久之计，一旦发生意外情况，相关权益维护还受影响。

　　随后，记者来到涧西区联盟路与太原路交叉口附近的一处电动自行车上牌网点。

　　该网点工作人员得知李女士相关情况后，对方称，本人换新车后可以重新办理牌照。目前，需要本人带着旧牌照、身份证、新车合格证书、购车发票等，到上牌网点进行登记，由工作人员核实相关信息后，将旧牌照转移到新车名下。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
    除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
    除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
        前几日，春雨如丝。透过春雨，世间万物如同写意画般，若隐若现。让人不禁想起邵雍的《春雨吟》：“春雨细如...
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 核酸检测注意事项有哪些？一起来“预习”
  • 洛阳伊水迎宾馆项目一期主体完工，预...
  • 洛阳5个城市区全员核酸检测试剂准备就...
  • 25日，洛阳城市区不限行
  • 洛阳：强化网格化管理 确保不漏一人
  • 洛阳地铁1号线周王城广场站将新开通一...
  • 洛阳规模以上工业企业研发活动覆盖率...
  • 向核酸检测工作人员道一声：你们辛苦啦！
  • 洛阳社会考生中招体育考试时间、评分...
  • 勒马听风 谁是英雄
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    建设社区体育公园 打...
    鸿盛轴承：生产线升级...
    国花路机动车道提升改...
    以人工智能助力产业转...
    精彩热帖

    西苑樱花

    书香醉春

    春色无限

    海棠簇簇弄繁英
    /兴洛湖之春
    /乐于助人的39路公交女司机
    /春花柳绿映春水
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605