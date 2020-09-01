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洛阳出台意见 深化放权赋能 激发镇域发展活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.24 20:38

　　记者24日从洛阳市委改革办获悉，近日洛阳出台《关于放权赋能激发镇域发展活力的意见》(下称《意见》)，通过深入推进放权赋能改革，构建简约高效的乡镇(街道)管理体制，推动事权下放、资源下沉、保障下倾，有效激发镇域发展活力，不断做大做强镇域经济。

　　《意见》共确定4个方面重点任务：

　　在扩大经济社会管理权限方面，支持县区结合实际，根据所辖乡镇(街道)的发展需求和承接能力，统筹推进县级经济社会管理权限的下放、承接、监管。建立健全责任划分机制，厘清县区和乡镇(街道)的职责边界，科学规范属地管理。

　　在推动乡镇(街道)体制机制重塑性改革方面，要理顺管理体制和运行机制、推动人员编制下沉、深化综合行政执法改革、提升政务服务能力。

　　在完善乡镇(街道)财政管理体制方面，要厘清县区与乡镇(街道)财权事权关系、完善财税激励机制、优化财政转移支付制度和现金往来调度，进一步扩大乡镇(街道)财政自主权，着力破解镇域权力与责任不对等、财权与事权不匹配等难题，充分激发基层发展活力。

　　在加强基层党的建设方面，《意见》提出要创新基层党组织建设，将党组织建立在农村经济合作组织、村民自治组织上，推动首批试点集镇建立联合党组织，鼓励地缘相邻、主业相近的乡村以“党建联盟＋合作社”形式共享资源、抱团发展。严格落实乡镇工作人员各项补贴政策，推动乡镇(街道)薪酬改革，探索建立差异化分配机制。

　　《意见》还提出，要坚持先行先试，全市选取111个基础较为扎实的乡镇(街道)先行先试。同时，洛阳将全面落实“三个区分开来”，建立健全容错纠错机制，推动放权赋能取得实效。

　　洛阳市委改革办相关负责人表示，《意见》的出台有助于推动乡镇(街道)进行体制机制重塑性改革，探索建立简约精干的组织架构、科学务实的用编用人制度、权责匹配的财政管理体制，进一步强化乡镇(街道)执行主体地位，提升乡镇(街道)治理效能与服务水平，激励镇村干部干事创业、担当作为，为洛阳现代化建设不断注入动力活力。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 尤杉杉)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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