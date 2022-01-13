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最新通告！洛阳5个城市区将开展疫情防控应急处置实战演练
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.24 20:10

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
关于在涧西区等5个城市区开展新冠肺炎疫情防控应急处置实战演练的通告

　　为积极应对当前疫情防控严峻复杂形势，提升我市应急处置能力，根据省新冠肺炎疫情防控指挥部要求，经市新冠肺炎疫情防控指挥部研究，决定于2022年3月25日至26日，在涧西区等5个城市区开展疫情防控应急处置实战演练。现就有关事项通告如下：

　　一、演练时间

　　2022年3月25日8时—3月26日8时(24小时)。

　　二、演练范围

　　洛阳市涧西区(含原高新区)、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区(含原龙门园区、原伊滨区佃庄镇)。

　　三、演练内容

　　本次演练为全要素、全流程演练，将采用真实场景，模拟洛阳市西工区发现初筛阳性病例后，进行应急处置。届时将有参演车辆和人员集结、穿戴医疗防护装备、流行病学调查、风险人员隔离管控、病例转运救治、全员核酸采样检测、社会面管控、环境消毒、对外信息发布等演练场景。

　　四、注意事项

　　(一)广大市民无需紧张恐慌，不驻留聚集围观，不拍照录像，不在网络社交媒体随意转发演练现场的相关内容，不造谣、不传谣。对传播不实内容和散布谣言者，将依法依规追究相关责任。

　　(二)演练期间，我市部分区域采取的封闭措施可能会对部分市民生活和交通造成短暂影响，演练结束即恢复正常生产生活秩序，请予以理解和配合。

　　洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

　　2022年3月24日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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