洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

世界防治结核病日来了！洛阳疾控中心送上防治锦囊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.24 20:41

　　肺结核在我国民间又称什么病？它的主要传播途径是啥？不小心得了肺结核该咋办？近日，洛阳疾控部门通过趣味线上答题互动向广大居民宣传肺结核有关知识。

　　3月24日是第27个“世界防治结核病日”，广大居民应如何发现疾病、做好预防？记者采访洛阳市疾控中心专家为您解答。

　　2021年，我市登记新发肺结核患者近3000例

　　“在我国民间，肺结核又被称为‘肺痨’，它是一种经呼吸道传播的感染性疾病，至今仍然是全球十大死因之一。”洛阳市疾控中心结核病预防控制所所长梁明辉介绍，今年“世界防治结核病日”的宣传主题是“生命至上全民行动共享健康终结结核”。

　　“2021年全球登记新发结核病患者610万例，中国患结核病约有80万人，仅次于印度和印度尼西亚。”梁明辉说，就拿洛阳来说，去年新发肺结核患者近3000例，学生及教师患者有近300例。

　　梁明辉提醒，学校是人群密集的场所，特别是中小学生生长发育快，机体的免疫功能尚未完善，加上学习压力大、体育锻炼少等因素影响，一旦受到结核菌感染，容易发生结核病。为防止结核病在校园内传染，若学生得了肺结核，应及早向学校报告，以采取有效的防控措施。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
    除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
    除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
        前几日，春雨如丝。透过春雨，世间万物如同写意画般，若隐若现。让人不禁想起邵雍的《春雨吟》：“春雨细如...
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 核酸检测注意事项有哪些？一起来“预习”
  • 洛阳伊水迎宾馆项目一期主体完工，预...
  • 洛阳5个城市区全员核酸检测试剂准备就...
  • 25日，洛阳城市区不限行
  • 洛阳：强化网格化管理 确保不漏一人
  • 洛阳地铁1号线周王城广场站将新开通一...
  • 洛阳规模以上工业企业研发活动覆盖率...
  • 向核酸检测工作人员道一声：你们辛苦啦！
  • 洛阳社会考生中招体育考试时间、评分...
  • 勒马听风 谁是英雄
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    建设社区体育公园 打...
    鸿盛轴承：生产线升级...
    国花路机动车道提升改...
    以人工智能助力产业转...
    精彩热帖

    西苑樱花

    书香醉春

    春色无限

    海棠簇簇弄繁英
    /兴洛湖之春
    /乐于助人的39路公交女司机
    /春花柳绿映春水
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605