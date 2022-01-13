世界防治结核病日来了！洛阳疾控中心送上防治锦囊

肺结核在我国民间又称什么病？它的主要传播途径是啥？不小心得了肺结核该咋办？近日，洛阳疾控部门通过趣味线上答题互动向广大居民宣传肺结核有关知识。

肺结核在我国民间又称什么病？它的主要传播途径是啥？不小心得了肺结核该咋办？近日，洛阳疾控部门通过趣味线上答题互动向广大居民宣传肺结核有关知识。

3月24日是第27个“世界防治结核病日”，广大居民应如何发现疾病、做好预防？记者采访洛阳市疾控中心专家为您解答。

2021年，我市登记新发肺结核患者近3000例

“在我国民间，肺结核又被称为‘肺痨’，它是一种经呼吸道传播的感染性疾病，至今仍然是全球十大死因之一。”洛阳市疾控中心结核病预防控制所所长梁明辉介绍，今年“世界防治结核病日”的宣传主题是“生命至上全民行动共享健康终结结核”。

“2021年全球登记新发结核病患者610万例，中国患结核病约有80万人，仅次于印度和印度尼西亚。”梁明辉说，就拿洛阳来说，去年新发肺结核患者近3000例，学生及教师患者有近300例。

梁明辉提醒，学校是人群密集的场所，特别是中小学生生长发育快，机体的免疫功能尚未完善，加上学习压力大、体育锻炼少等因素影响，一旦受到结核菌感染，容易发生结核病。为防止结核病在校园内传染，若学生得了肺结核，应及早向学校报告，以采取有效的防控措施。