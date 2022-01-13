暖心！洛阳爱心人士捐赠防疫物资助力核酸检测

“社区开展核酸检测，我也想出份力。”3月24日下午，洛阳市瀍河区杨文社区爱心人士王照帅向社区捐赠了1000双一次性防疫手套，助力社区核酸检测工作。

“社区开展核酸检测，我也想出份力。”3月24日下午，洛阳市瀍河区杨文社区爱心人士王照帅向社区捐赠了1000双一次性防疫手套，助力社区核酸检测工作。 “社区开展核酸检测，我也想出份力。”3月24日下午，洛阳市瀍河区杨文社区爱心人士王照帅向社区捐赠了1000双一次性防疫手套，助力社区核酸检测工作。 王照帅从事医疗器械行业，近期得知社区将开展核酸检测工作，他当即决定捐赠1000双一次性防疫手套，用于社区一线核酸检测工作人员安全防护。 今年3月以来，杨文社区发布志愿者招募令，社区党员、热心居民、爱心企业积极参与，共有50余人报名成为志愿者，他们将协助社区开展核酸检测志愿服务，积极承担社会责任、履行社会义务，为疫情防控工作贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 许红丽 文/图)