食品从业者注意！洛阳发布食品安全涉刑涉法红线清单

洛阳食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动正在进行中。今日，洛阳市政府食安办、洛阳市市场监管局梳理出食品安全涉刑涉法红线清单并正式发布，引导全市广大食品从业者守法经营，主动防控风险，以防促改。

洛阳食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动正在进行中。今日，洛阳市政府食安办、洛阳市市场监管局梳理出食品安全涉刑涉法红线清单并正式发布，引导全市广大食品从业者守法经营，主动防控风险，以防促改。

重大涉刑红线清单

(一)清单

1.生产、销售不符合安全标准的食品罪。

2.生产、销售有毒、有害食品罪。

(二)法律依据

1.《中华人民共和国刑法》第一百四十三条生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；后果特别严重的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2.《中华人民共和国刑法》第一百四十四条在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，依照本法第一百四十一条的规定处罚。