洛阳警方规范法言法语 提升执法规范化法治化水平

“我们见到报警人，在非紧急状态下，要敬礼并按照规范使用法言法语……”24日上午，在洛阳市公安局特警支队，教官正对民警进行接处警法言法语培训。

“我们见到报警人，在非紧急状态下，要敬礼并按照规范使用法言法语……”24日上午，在洛阳市公安局特警支队，教官正对民警进行接处警法言法语培训。

据了解，去年7月起，洛阳警方制定了执法执勤法言法语和窗口服务文明规范用语，规范全市公安民警、辅警“一言一行”，培养执法服务“规范化行为”。

“我们采取巡回送教、预约送教、菜单送教等方式，对110接处警日常执法执勤工作中的法言法语应用进行讲解、演练，及时纠正、指导存在的不规范行为。”洛阳市公安局特警支队有关负责人说，目前，他们已组织培训23场次，培训警力一千余人次。

民警郭冬杰说，通过使用法言法语，进一步规范了接处警执法行为，提升了公安机关民警作为执法者的工作形象，拉近了与群众的沟通距离，减少了因言行不规范、态度不端正而造成的群众投诉。