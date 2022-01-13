居民心头“小事”不小 瀍河城管多方协调帮开“方便之门”

19日，本网以《小游园建成开放方便了附近居民，可临近居民区的围栏成了居民的烦恼》为题，报道了洛阳市瀍河区万隆路东游园南侧的部分围栏给恒大绿洲小区部分区域居民出行带来不便，希望有部门能帮开“小门”方便通行一事。

19日，本网以《小游园建成开放方便了附近居民，可临近居民区的围栏成了居民的烦恼》为题，报道了洛阳市瀍河区万隆路东游园南侧的部分围栏给恒大绿洲小区部分区域居民出行带来不便，希望有部门能帮开“小门”方便通行一事。

22日，记者再次回访此事，先后走访了瀍河区住建局、瀍河区城管局、恒大绿洲小区物业及所在社区等相关单位，并进一步将居民相关诉求进行反映。其间，多家单位认为，此处围栏因历史原因产权单位暂不明晰，可群众当下合理诉求也应该予以理解、重视。

连日来，为把居民烦心事变暖心事儿，瀍河区城管局相关工作人员通过多次现场查看核实、与小区物业主动沟通协调，并通过物业查阅小区平面规划图核实求证等方式，认为此处围栏处于恒大地产红线之外，可以对此处围栏予以局部施工，以方便游园周边群众通行。

“待上级批复后就能进场施工了。”瀍河区城管局相关工作人员说，目前，他们已向上级提出申请，进入相关审核流程，待条件允许时，他们将尽快联系施工单位在局部围栏处为群众开“方便之门”。同时，他们提醒附近居民，“开门”在给大家提供方便之余，也要提高安全防范意识，爱护好公共卫生环境。

“感谢瀍河城管部门把这件困扰居民的小事放心上，连日来又多方沟通、实地走访，终于让我们等来这扇期待已久的‘小门’。”恒大绿洲小区一些居民说。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜)