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84岁老人连人带车掉进洛河 警民合力将其救出
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.24 18:53

　　24日上午，偃师区公安分局伊洛派出所副所长付旭亮给朱老太太的家属打了个电话，得知老人正在医院安心养伤，他悬着的心终于放下。

　　22日晚上将近九点，付旭亮接到一起群众报警称，有一位老太太掉进洛河里。他与同事到达现场看到，一位七八十岁的老太太连同一辆小推车掉在水里，老人在小推车上趴着，只露出一个头，身体比较虚弱。

　　“老人是从木栈道上掉下去的，水面距离木栈道有2米高。”付旭亮说，他与一名热心群众跳下水，使用救援绳将老人固定在小推车上，然后在其他人员帮助下，将老人营救上来。

　　通过简单询问，付旭亮得知老人家住附近，随即与其家人取得联系。随后，大家一起将老人送至医院。经医生诊断，老人腿部骨折，但没有生命危险。

　　付旭亮事后得知，老人姓朱，今年84岁，当日下午四五点推着小推车出门，到了晚上也没回家，家人以为老人迷了路，到处寻找，但没想起来拨打110报警，没想到老人掉在河里，万幸的是附近水域的水不深，后被到此游玩的人发现。

　　为了救人，付旭亮的鞋子、裤子全湿了，甚至连头上都是泥巴。家属连连道谢，改日要登门为他送一面锦旗。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 杨凤轩/文 通讯员 姚红艳/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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