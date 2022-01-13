中国（洛阳）知识产权保护中心落户伊滨区

24日，记者获悉，中国(洛阳)知识产权保护中心正式获得批复落户洛阳市伊滨区，目前全国在建和已运行知识产权保护中心共有57家，中国(洛阳)知识产权保护中心为我省第2家。

24日，记者获悉，中国(洛阳)知识产权保护中心正式获得批复落户洛阳市伊滨区，目前全国在建和已运行知识产权保护中心共有57家，中国(洛阳)知识产权保护中心为我省第2家。

筹建中国(洛阳)知识产权保护中心，是国家知识产权局赋予我市的一项重要工作，已列入市委、市政府年度重点项目，对全市先进装备制造和新材料产业发展起到重要的推动作用。伊滨区市场监管局经过汇编报告、逐级申报等工作，经上级反复调研论证，中国(洛阳)知识产权保护中心正式获得批复。

据悉，中国(洛阳)知识产权保护中心选址伊滨区创新大厦，规划有专利品牌企业宣传展示区、专利预审业务受理大厅、知识产权案件审理庭，建成后将开展企业专利申请快速审查、快速授权、快速确权、快速维权，专利技术交易和转化，专利分析导航和运营，专利商标版权保护公益服务等工作。

中国(洛阳)知识产权保护中心建成后，可通过申请专利的“绿色通道”，开展知识产权快速协同保护机制，有效缩短专利审查授权时间。其中，发明专利授权周期由20个月缩短至3个月内，实用新型专利授权周期由9个月缩短至1个月内，外观设计专利授权周期由6个月缩短至7至8个工作日。

伊滨区市场监管局相关负责人介绍，伊滨区承建中国(洛阳)知识产权保护中心，具备科技创新基础好、高端制造产业基础完备、知识产权创造潜力巨大、辐射带动区域广等优势，将在助推我市制造业结构转型升级，发挥创新资源集聚效应，推动主导产业开拓市场，激发产业创新活力，对倾力打造伊滨科技产业新城和洛阳青年友好城市、实现洛阳高质量发展具有重要意义。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 赵学庆 任费伊 文/图)