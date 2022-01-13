新安县五头镇：樱桃花开幸福来

3月24日，在洛阳市新安县五头镇北沟村一片樱桃地里，雪白的樱桃花压满枝头，农户正忙着田间管护，确保今年樱桃丰产丰收。 3月24日，在洛阳市新安县五头镇北沟村一片樱桃地里，雪白的樱桃花压满枝头，农户正忙着田间管护，确保今年樱桃丰产丰收。 五头镇是新安樱桃的核心主产区，因盛产樱桃获批全国“一村一品”示范村镇。去年以来，该镇着力完善樱桃供应链，建设了分拣、包装、预冷、冷链运输、销售体系，谋划实施易发等樱桃重点建设项目40余个，并大力发展骑行赛、采摘体验等乡村游。目前全镇樱桃专业村10个，樱桃采摘园150余个，樱桃已成为该镇群众增收致富的“金果果”。（洛报融媒·洛阳网记者 刘冰 任鑫 通讯员 高月 狄彤 摄）