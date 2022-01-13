洛阳一退休医务工作者主动请缨助力社区防疫【视频】

24日一早，洛阳市涧西区厂前一社区党委书记陈芳良的电话就响了起来，是居民李凤英打来的。

24日一早，洛阳市涧西区厂前一社区党委书记陈芳良的电话就响了起来，是居民李凤英打来的。

“书记？明天全员核酸检测，我要去当志愿者，我身体好着呢，尽管给我分活儿吧。”今年79岁的李凤英是洛轴13号街坊的资深志愿者，从医院退休的她，此前就多次主动参加社区的各类防疫志愿工作，“老了老了，还能有用武之地，这是你们年轻人不懂的快乐。”

在此前几次防疫志愿服务活动中，因社区工作人员考虑到李凤英岁数较大，所以只给她安排一些坐守办公室的差事，这引起了李凤英的“强烈不满”。在李凤英看来，自己身体硬朗，又是社区的一分子，就应该被一视同仁。陈芳良介绍，李凤英闲不住，除了社区防疫志愿服务活动，她的身影常常出现在其他各种大小活动中——邻里矛盾她参与调解、群众意见她主动搜集、排演节目她当仁不让，曾有居民说，李凤英就是小区里的“闲人李大姐”，“李凤英对社区志愿活动的热情，带动了社区不少青年志愿者的加入，许多人都把她当作榜样”。

听了陈芳良的话，李凤英有些不好意思：“这有啥，能为大伙儿做点儿事，我心里也有成就感。”目前，李凤英已主动揽活儿上岗，在小区里做起了防疫知识的宣传员。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 鹿倩倩）