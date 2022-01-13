今年伊滨区将对100名残疾人开展职业技能培训

“马师傅，最近加工厂运营怎么样？最近要注意疫情防控……”24日，伊滨区社会事务局的工作人员，走进伊滨区寇店镇朱窑社区吨包加工厂，了解加工厂的运营情况。

“马师傅，最近加工厂运营怎么样？最近要注意疫情防控……”24日，伊滨区社会事务局的工作人员，走进伊滨区寇店镇朱窑社区吨包加工厂，了解加工厂的运营情况。

朱窑社区吨包加工厂，是由残疾人马庆锁开办的。说起现在的日子，马庆琐笑得合不拢嘴。他告诉记者，由于他肢体残疾，以前他在外打工多受限制，家庭负担很重。2019年，他在伊滨区社会事务局的帮助下，参加区里举办的残疾人培训班，有了一技之长。2020年，他接受伊滨区残联残疾人自助创业扶持资金5000元，自己创业开办了吨包加工厂。这既解决了他的生活问题，又为村里10名失业妇女提供就业岗位。

据悉，自2019年伊滨区残联开始开展区级残疾人职业技能培训，截至目前共计培训残疾人285人，帮助残疾人实现就业53人。

“今年伊滨区将大力推进‘人人持证 技能洛阳’培训，为更多寻找就业、创业好机会。”伊滨区社会事务局相关负责人说，今年开展残疾人实用技术培训，让参训人员学到一技之长，促进残疾人就业创业提档升级。专业老师会制定了详细的培训计划，结合残疾人自身实际，带来残疾人通俗易懂、丰富有趣、操作性强的“干货”。

该负责人说，今年伊滨区计划对100名残疾人开展残疾人职业技能培训，经过考核后为参加培训的残疾人发放“专项能力证书”或“职业资格证书”。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯云 董雪 文/图)