引金融活水 添企业活力——建行洛阳分行开展线上常态化银企对接会

3月21日上午9点，建行洛阳分行积极落实地方金融监督管理局、大数据管理局、银保监局的相关要求，承办了第8期河南省线上常态化银企对接会——文旅文创企业专场活动。

3月21日上午9点，建行洛阳分行积极落实地方金融监督管理局、大数据管理局、银保监局的相关要求，承办了第8期河南省线上常态化银企对接会——文旅文创企业专场活动。“屏对屏”的向企业家们介绍建设银行普惠金融系列贷款，现场互动答疑，以真招实测来为小微企业纾困解难。

自2018年5月开始，中国建设银行启动普惠金融战略，将普惠金融业务打造为建设银行在新时代背景下应对市场新形势、新变化的战略支点，全面加快推进普惠金融战略实施，全力提升普惠金融服务能力。

建行洛阳分行紧跟上级行战略指引，在洛阳银行业率先成立普惠金融事业部，新增普惠贷款额连续4年在系统内和当地同业排名领先，“让金融普惠大众”的理念在建行洛阳分行根深蒂固。此次活动中，建行洛阳分行面向企业介绍了以房产抵押获得贷款的“抵押快贷”、以金融资产获得贷款的“信用快贷”、以纳税获得贷款的“云税贷”、以商户信息获得贷款的“商户云贷”、个体工商户专享的“个体工商户经营快贷”，以及新产品“善担贷”和“善新贷”等近十多种产品进行展示，并通过该行的“惠懂你”APP，累计在线近百人，线上互动频繁，当天共新增信用贷授信客户19户，授信金额840余万元，活动赢得了企业家们的高度赞扬。

聚焦场景化营销，扎实做好线上常态化银企对接会的后续跟进工作，建行洛阳分行将聚焦客户群服务，把薪助火全力支持小微企业，扎实开展好“万人助万企”活动，用金融活水精准滴灌到千家万企，为促进洛阳经济高质量发展贡献建行力量。④