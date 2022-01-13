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今起，对话政府职能部门更方便了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.24 11:13

　　工作、生活遇到难题，想立即咨询投诉却找不到渠道？洛阳网“百姓呼声”微信小程序今日正式上线，邀您“一键发帖”，与政府职能部门直接沟通、良好互动，方便又快捷、稳定而安全。

点击进入洛阳网“百姓呼声”小程序

　　“神速”直达，顺滑操作

　　无须安装App、不占用手机内存，您只要打开微信，在“发现”中找到“小程序”，搜索“洛阳百姓呼声”，即可快速访问“百姓呼声”网络问政平台。据悉，洛阳网“百姓呼声”小程序技术上专门设置了支持https的ipv6网段，便于高频率安全调用小程序接口，拒绝“卡顿”，让您尽享顺滑体验。

　　打开页面，首先看到的便是问题搜索框和“对话部门”“办理排行”“民生热点”“我要提问”四个按钮。通过问题搜索框，您可以快速搜索和浏览问题、找到相关问题的答案。

　　如何直接发帖提问？手机授权登录后，点击“我要提问”，根据需要输入文字、上传图片和视频，选择问题类型、部门、区域、发布状态后输入姓名、联系方式即可。

　　有关部门看到您的诉求后，会第一时间回复，并进行办理，您可以回到首页左上角点击“我的呼声”，查看您的帖子状态，及时查看办理结果。

　　想直接对话部门，可点首页“对话部门”，直接浏览各职能部门最新、最热的帖子，还可以在部门中进行发帖。值得一提的是，洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部已经入驻该平台。市民在疫情防控期间的“急难愁盼”，可通过该平台直达市新冠肺炎疫情防控指挥部，并第一时间转交给相关部门进行办理。

　　部门办理问题怎么样？您可点首页“办理排行”，各部门的问题总数、回复情况、回复率一目了然。

　　点击“民生热点”，您可以了解到近期社会关注度较高的问题。此外，您还可以一键将“百姓呼声”平台分享给亲戚朋友，让他们使用“百姓呼声”。

 

　　您的“呼声”，我们倾听

　　“百姓呼声”是由国家一类新闻网站、河南省重点新闻网站、洛阳市权威主流门户网站——洛阳网重点打造的网上便民问政平台，也是洛阳最具影响力、最规范的网络问政平台。

　　自2010年1月上线运行以来，“百姓呼声”始终“关心您所关心的”，截至目前已为118家单位开设舆情集纳平台，共办理网民诉求51万余件，回复率在99%以上，令网友直呼“‘百姓呼声’是真正为民办实事的平台”。

　　自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”就被纳入洛阳市政务服务中心网民诉求办理工作督办考核范围。按照相关通知，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。

　　目前，“百姓呼声”网络问政平台已实现PC端、手机移动端全覆盖，市民可以通过洛阳网PC端、手机洛阳网、“掌上洛阳”手机客户端发帖，第一时间查询诉求办理情况。此次洛阳网“百姓呼声”小程序的上线，不仅为市民提供了更便捷的咨询投诉渠道，也是“百姓呼声”网络问政平台进一步沟通民意、解决民忧、构建和谐社会的积极表现。欢迎大家积极发帖，您的“呼声”，我们一直在倾听！(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)

微信扫描二维码访问“百姓呼声”小程序
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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