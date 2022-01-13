事关社保待遇发放！5月31日前请激活您的社保卡金融账户

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近看到有消息称“退休人员工资将通过社保卡发放，请于5月31日前到市民之家办理认证”，具体该怎么办理？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近看到有消息称“退休人员工资将通过社保卡发放，请于5月31日前到市民之家办理认证”，具体该怎么办理？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近看到有消息称“退休人员工资将通过社保卡发放，请于5月31日前到市民之家办理认证”，具体该怎么办理？
洛阳市人力资源和社会保障局回复：根据国家、省关于全面应用社会保障卡发放社会保险待遇的要求，洛阳市将从2021年12月起，全面启动使用社会保障卡发放社会保险待遇工作。
请您首先至社保卡所属银行激活金融账户后，于2022年5月31日前携带有效身份证原件及社保卡原件尽快至所属社保经办机构、或就近社银合作网点线下申请变更发放账号。
线上电脑端搜索河南省社会保险中心官方—河南社会保障网上服务平台—个人办事通道，如首次登录点注册，完成输入身份证号码及密码验证登录，点击业务申报—个人发放账户维护申请—点击编辑在左侧对勾处选中需要更改的账户信息—点击添加银行卡修改即可。
如有其他疑问，可联系企业职工养老保险科：60652596。
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