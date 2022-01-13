洛阳地铁1号线周王城广场站将新开通一个出入口

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近日在洛阳地铁1号线周王城广场站乘坐地铁，发现A2口扶梯已经安装到位，但还无法进入地铁站，该出入口何时能开通？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近日在洛阳地铁1号线周王城广场站乘坐地铁，发现A2口扶梯已经安装到位，但还无法进入地铁站，该出入口何时能开通？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近日在洛阳地铁1号线周王城广场站乘坐地铁，发现A2口扶梯已经安装到位，但还无法进入地铁站，该出入口何时能开通？
洛阳市轨道交通集团回复：周王城广场站A2口目前已经施工完成，正在与商场签署安全协议等办理开通手续，办理完成后即刻开通。
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