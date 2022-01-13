25日，洛阳城市区不限行

刚刚，“洛阳交警”微信公众号发布消息，为配合全员核酸检测工作，3月25日(周五)城市区不执行机动车尾号限行规定。
刚刚，“洛阳交警”微信公众号发布消息，为配合全员核酸检测工作，3月25日(周五)城市区不执行机动车尾号限行规定。
刚刚，“洛阳交警”微信公众号发布消息，为配合全员核酸检测工作，3月25日(周五)城市区不执行机动车尾号限行规定。全文如下：
通告
按照洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部《关于在涧西区等5个城市区开展全员核酸检测的通告》和洛阳市公安局、生态环境局、城市管理局、交通运输局、住房和城乡建设局《关于城市区道路交通管理规定的通告》有关精神，为配合全员核酸检测工作，3月25日(周五)城市区不执行机动车尾号限行规定。同时，公安交通管理各项业务当日暂停办理，3月27日(周日)正常上班。
洛阳市公安局交警支队
2022年3月24日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605