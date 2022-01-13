25日，洛阳城市区不限行

刚刚，“洛阳交警”微信公众号发布消息，为配合全员核酸检测工作，3月25日(周五)城市区不执行机动车尾号限行规定。 刚刚，“洛阳交警”微信公众号发布消息，为配合全员核酸检测工作，3月25日(周五)城市区不执行机动车尾号限行规定。全文如下： 通告 按照洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部《关于在涧西区等5个城市区开展全员核酸检测的通告》和洛阳市公安局、生态环境局、城市管理局、交通运输局、住房和城乡建设局《关于城市区道路交通管理规定的通告》有关精神，为配合全员核酸检测工作，3月25日(周五)城市区不执行机动车尾号限行规定。同时，公安交通管理各项业务当日暂停办理，3月27日(周日)正常上班。 洛阳市公安局交警支队 2022年3月24日 ⑥