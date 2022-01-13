花果山乡:连翘花开正当时 满山尽现“黄金甲”

3月23日，阳光明媚，春风和煦。花果山乡寺院村600余亩连翘花开正艳，远远望去，满眼金黄，美不胜收，一派春意盎然的景象。 3月23日，阳光明媚，春风和煦。花果山乡寺院村600余亩连翘花开正艳，远远望去，满眼金黄，美不胜收，一派春意盎然的景象。 近年来，花果山乡依托自然优势，突出区域特色，在巩固传统产业烟叶的基础上，大力发展连翘、黄芪、苍术、天麻等中药材，取得了良好成效，中药材种植已成为群众收入的主要来源之一。 目前，该乡种植的连翘面积已达3500余亩，花果山乡“中原连翘之乡”名片更加响亮。(仝玉强)