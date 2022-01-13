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洛宁：国土绿化厚植发展底色
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.24 08:36
凤翼山东区(资料图片)

　　新春又泛杨柳绿，又是一年植树时。

　　漫步洛宁县兴华镇全宝山大道，两侧的针叶松等新栽苗木迎风而立，在和煦的春风中有了丝丝绿意。

　　在洛宁县滨河北路廊道绿化现场，园林工人有的培土，有的浇水，一派繁忙景象，各类苗木错落有致，让人赏心悦目。

　　“绿在城中驻，人在景中行。”日前，2022年全市春季国土绿化现场观摩推进会在洛宁县召开，观摩人员对眼前的美景赞不绝口。

　　开展大规模国土绿化行动，是党中央作出的重大战略决策。近年，洛宁县抢抓黄河流域生态保护和高质量发展战略机遇，紧紧围绕“南部地区生态屏障”总体定位，把绿色作为高质量发展的底色，把国土绿化作为事关长远的大事要事，持续深化国土绿化提速提质行动，全县国土绿化工作取得了显著成效。

　　“良好生态环境既是宜居标准，又是民生期盼。高标准实施国土绿化必须坚持精准定位，科学破除瓶颈。”洛宁县相关负责人告诉记者，该县围绕绿化造林“在哪造”“造什么”“怎么造”“如何管”，探索出了国土绿化的“洛宁模式”。

　　据介绍，洛宁县根据第三次全国国土调查数据和国土空间规划，综合考虑土地利用结构、土地适宜性等因素，以宜林荒山荒地荒滩、废弃场矿、退化林地草地等为主，精准开展大规模国土绿化。同时，该县坚持“因地制宜、适地适树”原则，提升造林树种多样性，重点实施绿山营造、绿播基础、国储林建设、矿区修复、廊道绿化提升、森林抚育和林下经济资源保护利用开发7大工程，并完善土地支持、林木采伐管理等政策，形成了国土绿化的良性循环链条。

　　“除生态效益外，国土绿化还应该充分释放经济效益和社会效益。”上述负责人说，洛宁县坚持“因地制宜、科学谋划、注重实效”的原则，在国土绿化工作中，突出“三个结合”，经济效益和社会效益凸显。

　　与产业发展相结合。洛宁县根据产业发展布局和产业发展方向，因地制宜规划种植苗木。例如，兴华镇利用廊道绿化种植竹林2500多亩，为发展竹编产业创造了有利条件。

　　与乡村旅游相结合。洛宁县对重点路段、景区、村庄进行规划，实施高速沿线绿化提升5000米，神灵寨、连宝河等景区道路绿化，小界乡苇山村、兴华镇沟门村等36个乡村旅游示范村高标准村庄绿化，为全域旅游夯实了基础。

　　与打造最佳人居环境相结合。洛宁县投资1.6亿元实施滨河北路廊道绿化工程，规划栽植乔木3.4万株，栽植色带地被植物70万平方米，同时完善广场、游园等基础设施，为城乡居民提供了休闲健身的好去处。

　　该负责人表示，洛宁县将持续抓好荒山困难地绿化、国储林项目建设、村庄镇区绿化提升、示范路段绿化等重点工作，推动全县“山区森林化、林苗产业化、城市园林化、乡村林果化、廊道林荫化、庭院花园化”，全力开创国土绿化工作新局面，着力构筑名副其实的生态屏障。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵笑菊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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