三月的洛阳，花开如海。早晨上班，沿开元大道或太康路前行，从东到西，一树一树繁花似锦，美不胜收，让人移不开眼。

三月的洛阳，花开如海。早晨上班，沿开元大道或太康路前行，从东到西，一树一树繁花似锦，美不胜收，让人移不开眼。

桃花和李花尤其好看。桃花粉红，李花雪白，桃红李白，绚烂无比，让人不由想起颇负盛名的洛阳八小景之一——东城桃李。

隋唐时期，洛阳东城属于皇城的一部分，位于太子居住的东宫以东和含嘉仓以南，南面是承福门，最东面是宣仁门。

这一带地理位置相当重要，是尚书省、太常寺、大理寺、少府寺、府监、军器监等国家重要机关的办公地点。著名的铜驼街、上林苑等点缀其间。

东城桃李的美景，却不在衙门林立的东城之内，而是在它以东的街市中，约略在今老城南、北大街以东和唐寺门、塔湾以西一带。

这一带是隋唐时东都的东北隅，里坊星罗棋布，中有水运干道槽渠和瀍河交叉贯流，为繁华的闹市中心和水陆交通的要冲。

唐时，洛阳被誉为“花城”，不仅因为“洛阳牡丹甲天下”，也因为东城街市广植桃李，别有韵致。

由于河渠两岸榆柳成荫，大街小巷桃李成行，每至花开时节，人们结伴畅游，无不醉心忘返。桃李多娇，无数诗人吟唱咏叹，留下千古名篇。

“洛阳花柳此时浓，山水楼台映几重。”“城东桃李须臾尽，争似垂柳无限时。”

唐代刘希夷的《代悲白头翁》更胜一筹：“洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家？洛阳女儿惜颜色，坐见落花长叹息……年年岁岁花相似，岁岁年年人不同……公子王孙芳树下，清歌妙舞落花前。”

说起这首诗，尚有一桩“夺诗杀人”疑案。据《唐语林》载：诗原为刘希夷所作，而其舅宋之问向外甥讨“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”两句不得，竟用装土的袋子将刘希夷压死。所以有人说，刘希夷“诗成，未周岁，为奸人所杀”。为了一句诗，竟置外甥于死地，似有些不合常理。

且不说刘希夷到底是不是宋之问所杀，但之所以有这么一桩疑案流传，起因是这首诗写得太好了，别说宋之问喜欢，很多人都喜欢。

年年岁岁，桃飘李飞。如今的洛阳城，大街小巷、游园河堤，遍植桃李等各类花木，花开时节，满眼缤纷，一城芬芳，如诗如画。(洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟 文/图)