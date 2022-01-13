昨日，全市关心下一代工作委员会工作会议召开，深入学习贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，总结去年工作，部署今年工作。市委常委、组织部部长、市关工委主任何伟参加会议并讲话。 昨日，全市关心下一代工作委员会工作会议召开，深入学习贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，总结去年工作，部署今年工作。市委常委、组织部部长、市关工委主任何伟参加会议并讲话。 何伟指出，今年是党的二十大召开之年，也是贯彻落实省、市党代会精神，加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的关键之年。全市各级关工委要提升政治站位，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，始终把牢政治方向，聚焦全市高质量发展大局，找准工作结合点和着力点，将开展具体工作和解决实际问题有机结合，不断增强工作的针对性和实效性。要服务中心大局，聚焦青年友好型城市建设等中心工作，发挥各级关工委和广大“五老”的独特优势、重要作用，在立德树人、服务发展、社会治理上聚力加力，持续深化传承红色基因工程、“五老”助力乡村振兴、创新参与社区管理等工作成效，切实当好党委、政府培养教育青少年的参谋和助手。要加强自身建设，突出党建引领，抓好队伍建设，凝聚工作合力，推动全市关心下一代工作再上新台阶、实现新发展。 会议还对2021年全市关工委宣传工作先进集体等进行表彰。市关工委执行主任王全乐，副主任邬晓芒、马东安、陈凤辉等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）